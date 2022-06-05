В среду, 8 мая, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоится поединок группового раунда Лиги наций, в котором сборная Шотландии примет национальную команду Армении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Шотландия

Команда Стива Кларка боролась за выход на чемпионат мира-2022, однако в полуфинале плей-офф квалификации проиграла Украине со счетом 1:3. Поквитаться с подопечными Александра Петракова шотландцы смогут в сентябре, когда сыграют с ними в рамках Лиги наций.

В прошлом розыгрыше турнира сборная Шотландии боролась за выход в элитный дивизион, но в итоге с 10 очками в активе заняла второе место в своей группе, пропустив вперед команду Чехии. Обойти тогда удалось национальные коллективы Израиля и Словакии.

Армения

Подопечные Хоакина Капарроса, в отличие от шотландцев, уже успели провести один матч в нынешнем сезоне Лиги наций, в котором минимально выиграли у сборной Ирландии (1:0). Для Армении, повысившейся в классе, задачей будет сохранить прописку в элитном дивизионе турнира.

Без бывшего лидера национальной команды Генриха Мхитаряна, который в этом году завершил международную карьеру, бороться за первое место в квартете армянам будет крайне сложно. Тем не менее они наверняка будут пытаться цепляться за очки в каждом новом поединке.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Шотландия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Шотландия: Гордон – О'Доннел, Мактоминей, Купер, Тирни, Робертсон, Гилмор, Макгрегор, Кристи, Макгинн, Адамс.

Армения: Юрченко – Оганесян, Мкртчян, Ароян, Монрой, Байрамян, Сперцян, Удо, Барсегян, Адамян, Селараян.

8 июня, среда