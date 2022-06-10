Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Армения – 2:0. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Шотландия
08.06.2022, FT 2 : 0
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 июня 2022, 06:45 | Обновлено 10 июня 2022, 06:50
342
0

Шотландия – Армения – 2:0. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 июня 2022, 06:45 | Обновлено 10 июня 2022, 06:50
342
0
Шотландия – Армения – 2:0. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в группе B1, где играет сборная Украины.

Лига наций A, 2-й тур, 8 июня

Шотландия – Армения – 2:0

Голы: Ралстон, 28, Маккенна, 40.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Маккенна (Шотландия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Рэлстон (Шотландия).
По теме:
Австрия - Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»
Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций видео голов и обзор сборная Армении по футболу сборная Шотландии по футболу Энтони Ралстон Скотт Маккенна
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Другие виды | 09 июня 2022, 20:03 1
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК

Юлия очень четко высказала свою позицию

Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Футбол | 09 июня 2022, 15:29 4
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше

Все пять украинских команд выразили готовность провести свои матчи на польских аренах

Манчестер Сити претендует на защитника Челси
Футбол | 10.06.2022, 02:02
Манчестер Сити претендует на защитника Челси
Манчестер Сити претендует на защитника Челси
Бех-Романчук выиграла золото, Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Футбол | 10.06.2022, 05:50
Бех-Романчук выиграла золото, Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Бех-Романчук выиграла золото, Украина U-21 сыграла вничью с Францией
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
Футбол | 09.06.2022, 07:17
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
09.06.2022, 00:50
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
09.06.2022, 20:40 1
Футбол
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
09.06.2022, 20:28 2
Война
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
09.06.2022, 18:18 4
Футбол
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 2
Война
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
09.06.2022, 14:33 5
Футбол
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
08.06.2022, 12:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем