Лига наций10 июня 2022, 06:45 | Обновлено 10 июня 2022, 06:50
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Шотландия – Армения – 2:0. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
10 июня 2022, 06:45 | Обновлено 10 июня 2022, 06:50
342
0
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в группе B1, где играет сборная Украины.
Лига наций A, 2-й тур, 8 июня
Шотландия – Армения – 2:0
Голы: Ралстон, 28, Маккенна, 40.
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Маккенна (Шотландия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Рэлстон (Шотландия).
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