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  4. Мудрик заинтересовал Ювентус. Ранее вингера Шахтера сватали в Байер
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 09:43 |
1081
3

Мудрик заинтересовал Ювентус. Ранее вингера Шахтера сватали в Байер

Также была информация, что Ринат Ахметов отказывается продавать молодую звезду команды

08 июня 2022, 09:43 |
1081
3
Мудрик заинтересовал Ювентус. Ранее вингера Шахтера сватали в Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть стан «горняков» в летнее трансферное окно.

Согласно последней информации, молодой талант «Шахтера» привлек внимание «Ювентуса», руководство которого как раз подыскивает качественного вингера для усиления атаки на следующий сезон.

Отмечается, что Мудрик очень нравится «Ювентусу», но туринский клуб опасается, что украинца из-под носа у него может увести «Байер», который якобы достиг устного соглашения с «Шахтером» на трансфер футболиста.

Ранее также сообщалось, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов принял решение не продавать Мудрика в летнее трансферное окно.

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Источник Calcionews24
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Maks Maks
Короче понятно, что никуда он не перейдет, и скорее всего никто и не интересуется. Тупо пиарят, как когда-то Витьку Коваленко
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+3
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Based Loire
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-b all.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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-6
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