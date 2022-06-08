Мудрик заинтересовал Ювентус. Ранее вингера Шахтера сватали в Байер

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть стан «горняков» в летнее трансферное окно.

Согласно последней информации, молодой талант «Шахтера» привлек внимание «Ювентуса», руководство которого как раз подыскивает качественного вингера для усиления атаки на следующий сезон.

Отмечается, что Мудрик очень нравится «Ювентусу», но туринский клуб опасается, что украинца из-под носа у него может увести «Байер», который якобы достиг устного соглашения с «Шахтером» на трансфер футболиста.

Ранее также сообщалось, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов принял решение не продавать Мудрика в летнее трансферное окно.