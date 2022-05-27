Источник: Шахтер решил не продавать Мудрика
В клубе решили сохранить молодого хавбека
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в «Шахтере» приняли решение не продавать хавбека Михаила Мудрика, который близок к переходу в «Байер».
«Как сказал директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна, президент клуба Ринат Ахметов принял решение не продавать Мудрика этим летом».
«Судя по всему, Михаил останется, хотя он был близок к «Байеру». Он сам хотел перейти. Пока решение не продавать», - сказал Цыганык.
Ранее сам Мудрик подтверждал, что готов и хочет перебраться именно в Бундеслигу.
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