Источник: Шахтер решил не продавать Мудрика

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в «Шахтере» приняли решение не продавать хавбека Михаила Мудрика, который близок к переходу в «Байер».

«Как сказал директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна, президент клуба Ринат Ахметов принял решение не продавать Мудрика этим летом».

«Судя по всему, Михаил останется, хотя он был близок к «Байеру». Он сам хотел перейти. Пока решение не продавать», - сказал Цыганык.

Ранее сам Мудрик подтверждал, что готов и хочет перебраться именно в Бундеслигу.