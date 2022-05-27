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  4. Источник: Шахтер решил не продавать Мудрика
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 20:53 |
632
2

Источник: Шахтер решил не продавать Мудрика

В клубе решили сохранить молодого хавбека

27 мая 2022, 20:53 |
632
2
Источник: Шахтер решил не продавать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в «Шахтере» приняли решение не продавать хавбека Михаила Мудрика, который близок к переходу в «Байер».

«Как сказал директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна, президент клуба Ринат Ахметов принял решение не продавать Мудрика этим летом».

«Судя по всему, Михаил останется, хотя он был близок к «Байеру». Он сам хотел перейти. Пока решение не продавать», - сказал Цыганык.

Ранее сам Мудрик подтверждал, что готов и хочет перебраться именно в Бундеслигу.

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Источник Циганик LIVE
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Nordenus
Жаль Мудрика, минус год в карьере
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+3
Cherevik22
Стоп в розвитку на 1 рік... 
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