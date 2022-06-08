Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 60 миллионов гривен. Шахтер поможет клубам УПЛ, Первой и Второй лиг
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 18:49 |
572
0

60 миллионов гривен. Шахтер поможет клубам УПЛ, Первой и Второй лиг

Клубы, а также детский футбол получат финансовую помощь

08 июня 2022, 18:49 |
572
0
60 миллионов гривен. Шахтер поможет клубам УПЛ, Первой и Второй лиг
shakhtar.com

«Шахтер» объявил о том, что владелец клуба Ринат Ахметов выделяет 60 миллионов гривен для финансовой помощи футбольным клубам Украины.

Деньги получат клубы УПЛ, Первой и Второй лиг, а также проекты детского футбола. Средства должны помочь клубам лучше подготовиться к новому сезону, который может стартовать в конце августа.

Ранее сообщалось, что украинские клубы, которые могут рассчитывать на деньги УЕФА от выступлений в еврокубках, часть призовых распределят между другими командами, чтобы помочь им выжить в условиях войны.

По теме:
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Белорусы боятся, но всех не посадят»
Юрий ВИРТ: «По моим данным, новый чемпионат УПЛ стартует 20 августа»
КОВАЛЕНКО: «Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию»
Шахтер Донецк Ринат Ахметов чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Футбол | 08 июня 2022, 17:40 0
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022

Мини-футбольная сборная не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Словакии

Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Футбол | 07 июня 2022, 21:10 6
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»

Наставник сборной Украины – о старте в новом розыгрыше Лиги наций

Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Футбол | 08.06.2022, 12:22
Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»
Футбол | 08.06.2022, 14:19
Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»
Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Бокс | 08.06.2022, 09:12
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
07.06.2022, 08:09
Война
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
07.06.2022, 06:00
Футбол
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 10
Футбол
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
07.06.2022, 16:50 16
Теннис
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
07.06.2022, 07:00
Бокс
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
08.06.2022, 12:00
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
07.06.2022, 12:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем