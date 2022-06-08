60 миллионов гривен. Шахтер поможет клубам УПЛ, Первой и Второй лиг

«Шахтер» объявил о том, что владелец клуба Ринат Ахметов выделяет 60 миллионов гривен для финансовой помощи футбольным клубам Украины.

Деньги получат клубы УПЛ, Первой и Второй лиг, а также проекты детского футбола. Средства должны помочь клубам лучше подготовиться к новому сезону, который может стартовать в конце августа.

Ранее сообщалось, что украинские клубы, которые могут рассчитывать на деньги УЕФА от выступлений в еврокубках, часть призовых распределят между другими командами, чтобы помочь им выжить в условиях войны.