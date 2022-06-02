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02 июня 2022, 03:27 | Обновлено 02 июня 2022, 03:49
433
0

Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной

Главные новости за 1 июня на Sport.ua

02 июня 2022, 03:27 | Обновлено 02 июня 2022, 03:49
433
0
Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 июня.

1. Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго. «Сине-желтые» в матче против Уэльса будут бороться за путевку на чемпионат мира.

2. Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?». Наставник сборной Украины поделился впечатлениями от игры с Шотландией.

3. Украинская молодежка разгромила Фареры и почти обеспечила себе плей-офф. Команда Руслана Ротаня отгрузила 4 мяча в ворота хозяев поля.

4. Польша одержала волевую победу над Уэльсом в стартовом матче Лиги наций. Первыми пропустив гол, поляки затем забили два мяча в последней трети игры.

5. Разгром в Финалиссиме! Аргентина забила три мяча Италии и выиграла трофей. У аргентинцев забили Лаутаро, Ди Мария и Дибала. У Месси два ассиста.

6. Напряженный финал. Определен победитель чемпионата Европы U-17. Сборная Франции выиграла Евро-2022 U-17, обыграв в финале Нидерланды.

7. Отбор Евро-2022. Украина U-19 стартовала с победы над Норвегией. Команда ведет борьбу за выход на чемпионат Европы.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца. Клуб продан фонду «RedBird Capital».

9. Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина. Хорватский теннисист сделал за организаторов всю грязную работу.

10. Бэйл объявил об уходе из Реала. Валлиец покидает испанский гранд.

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Источник Sport.ua
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