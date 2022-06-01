Бэйл объявил об уходе из Реала

Форвард «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил об уходе из мадридского клуба.

«Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнеров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали. Я пришел в «Реал» девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб.

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Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на «Сантьяго Бернабеу», завоевывать трофеи и быть часть чего-то великого. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше.

Быть частью «Реала» и достичь всего, что мы достигли, – невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!» - написал Бэйл.

32-летний Бэйл выступал за «сливочных» с сентября 2013 года, провел 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Вместе с клубом 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Его контракт с «Реалом» завершится 30 июня.