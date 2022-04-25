Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Атлетико

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Контракт 32-летнего валлийца с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Источник утверждает, что Бэйл не входит в планы тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Моментом может воспользоваться «Атлетико», который хочет усилить линию атаки.

Ранее сообщалось, что Бэйла хочет подписать клуб МЛС «Ди Си Юнайтед».

В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» всего 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.