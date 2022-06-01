Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша одержала волевую победу над Уэльсом в стартовом матче Лиги наций
Лига наций
Польша
01.06.2022, FT 2 : 1
Уэльс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
01 июня 2022, 20:55 | Обновлено 01 июня 2022, 21:02
992
0

Польша одержала волевую победу над Уэльсом в стартовом матче Лиги наций

Первыми пропустив гол, поляки затем забили два мяча в последней трети игры

01 июня 2022, 20:55 | Обновлено 01 июня 2022, 21:02
992
0
Польша одержала волевую победу над Уэльсом в стартовом матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня, в 19:00 в первом туре Лиги наций сборная Польши обыграла команду Уэльса (2:1).

Этим матчем во Вроцлаве открылся третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Поляки первыми пропустили гол, но затем забили два мяча, причем победный провел Свидерски на 85-й минуте матча.

В этой группе также выступают Нидерланды и Бельгия. Победитель квартета выйдет в финал четырех.

Лига наций. 1-й тур

Польша – Уэльс – 2:1

Голы: Камински, 72, Свидерски, 85 – Дж. Уильямс, 52

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Польша – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Сербия – Норвегия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Польши по футболу сборная Уэльса по футболу Лига наций Польша - Уэльс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»
Футбол | 01 июня 2022, 14:51 3
Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»
Сергей СИДОРЧУК: «Пока тренер Луческу, я готов остаться в Динамо»

31-летний хавбек прокомментировал слухи об интересе со стороны других команд

Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Теннис | 01 июня 2022, 02:16 8
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос

Рафа в пятнадцатый раз пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Фареры U-21 – Украина U-21
Футбол | 01.06.2022, 09:43
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Фареры U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Фареры U-21 – Украина U-21
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Футбол | 01.06.2022, 11:44
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу
Футбол | 01.06.2022, 18:17
Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу
Наставник Металлиста 1925 может возглавить Ворсклу
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
30.05.2022, 16:09 3
Футбол
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
30.05.2022, 16:48 12
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
01.06.2022, 07:32 15
Футбол
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
31.05.2022, 05:38
Футбол
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
30.05.2022, 16:23 1
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 7
Футбол
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
31.05.2022, 19:02 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем