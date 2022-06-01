Польша одержала волевую победу над Уэльсом в стартовом матче Лиги наций

В среду, 1 июня, в 19:00 в первом туре Лиги наций сборная Польши обыграла команду Уэльса (2:1).

Этим матчем во Вроцлаве открылся третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Поляки первыми пропустили гол, но затем забили два мяча, причем победный провел Свидерски на 85-й минуте матча.

В этой группе также выступают Нидерланды и Бельгия. Победитель квартета выйдет в финал четырех.

Лига наций. 1-й тур

Польша – Уэльс – 2:1

Голы: Камински, 72, Свидерски, 85 – Дж. Уильямс, 52

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine