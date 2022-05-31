Третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА откроется в среду, 1 июня во Вроцлаве, где сборная Польши будет принимать Уэльс. Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Польша

Сборная Польши в марте успешно справилась с задачей выхода на ЧМ-2022. Сначала команда Чеслава Михневича без боя прошла дисквалифицированную россию, а в финале квалификации дома со счетом 2:0 обыграла Швецию.

Отметим, что для самого Михневича тот матч был первым официальным на посту главного тренера сборной Польши. Эпопею с поиском нового наставника для «Кадры» украинские любители футбола должны хорошо помнить, ведь главным претендентом на пост считался не кто иной, как Андрей Шевченко.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Польши также выступала в дивизионе А. Там «бело-красные» заняли третье место в своей группе, уступив Италии и Нидерландам, и опередив только команду Боснии и Герцеговины.

Уэльс

А вот судьба участия сборной Уэльса на чемпионат мира в Катар пока что не решена. В полуфинале плей-офф подопечные Райана Гиггза в марте обыграли Австрию со счетом 2:1. И теперь в финале плей-офф ждут победителя матча Шотландия – Украина. Поэтому, украинские любители футбола за предстоящим матчем Гарета Бэйла и компании будут наблюдать с повышенным интересом.

Сборная Уэльса, в отличие от Польши, в предыдущем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе В. Там команда Райана Гиггза уверенно (16 очков из 18 возможных в 6 матчах) выиграла группу с командами Финляндии, Ирландии и Болгарии в качестве соперников.

История встреч

За свою историю сборные Польши и Уэльса встречались между собой 8 раз. Преимущество на стороне поляков – 5 побед против 1. Еще 2 матча завершились вничью. Разница голов также в пользу Польши – 10-5.

Прогноз на противостояние

Несмотря на то, что сама Лига наций как турнир была построена таким образом, чтобы там встречались между собой команды примерно одного уровня, все же Польша по своему классу сейчас превосходит британцев. Тем более, Уэльс будет держать в голове предстоящий финал плей-офф отбора на ЧМ-2022 – при всем уважении к Лиге наций, это матч гораздо более важный. Поэтому наш прогноз – победа Польши, коэффициент 1,78.

1 июня, среда