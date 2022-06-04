Польша – Уэльс – 2:1. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча

1 июня в первом туре Лиги наций сборная Польши обыграла команду Уэльса (2:1).

Поляки первыми пропустили, но затем забили два мяча, причем победный провел Свидерски на 85-й минуте матча.

5 июня Уэльс сыграет против сборной Украины, команды Александра Петракова, за путевку в финальный раунд ЧМ-2022.

Лига наций. 1-й тур

Польша – Уэльс – 2:1

Голы: Камински, 72, Свидерски, 85 – Дж. Уильямс, 52.