Лига наций04 июня 2022, 02:50 | Обновлено 04 июня 2022, 02:58
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Польша – Уэльс – 2:1. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
04 июня 2022, 02:50 | Обновлено 04 июня 2022, 02:58
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1 июня в первом туре Лиги наций сборная Польши обыграла команду Уэльса (2:1).
Поляки первыми пропустили, но затем забили два мяча, причем победный провел Свидерски на 85-й минуте матча.
5 июня Уэльс сыграет против сборной Украины, команды Александра Петракова, за путевку в финальный раунд ЧМ-2022.
Лига наций. 1-й тур
Польша – Уэльс – 2:1
Голы: Камински, 72, Свидерски, 85 – Дж. Уильямс, 52.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Каминьский (Польша).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Уильямс (Уэльс).
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