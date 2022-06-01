В среду, 1 июня, в 19:00 в первом туре Лиги наций сборная Польши принимает команду Уэльса.

Этим матчем во Вроцлаве открывается третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Oll.tv.