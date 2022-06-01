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Лига наций
Польша
01.06.2022 19:00 - : -
Уэльс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
01 июня 2022, 08:36 | Обновлено 01 июня 2022, 08:44
154
0

Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 19:00 стартовый поединок Лиги наций

01 июня 2022, 08:36 | Обновлено 01 июня 2022, 08:44
154
0
Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня, в 19:00 в первом туре Лиги наций сборная Польши принимает команду Уэльса.

Этим матчем во Вроцлаве открывается третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Oll.tv.

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Источник Sport.ua
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