Лига наций01 июня 2022, 08:36 | Обновлено 01 июня 2022, 08:44
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Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 19:00 стартовый поединок Лиги наций
01 июня 2022, 08:36 | Обновлено 01 июня 2022, 08:44
154
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В среду, 1 июня, в 19:00 в первом туре Лиги наций сборная Польши принимает команду Уэльса.
Этим матчем во Вроцлаве открывается третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА.
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Польша – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Oll.tv.
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