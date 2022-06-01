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01 июня 2022, 21:10 | Обновлено 01 июня 2022, 21:21
660
0

Напряженный финал. Определен победитель чемпионата Европы U-17

Сборная Франции выиграла Евро-2022 U-17, обыграв в финале Нидерланды

01 июня 2022, 21:10 | Обновлено 01 июня 2022, 21:21
660
0
Напряженный финал. Определен победитель чемпионата Европы U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции выиграла чемпионат Европы 2022 U-17, который завершился в Израиле.

В финальном матче французы победили команду из Нидерландов со счетом 2:1.

У Франции дубль сделал Саэл Кумбеди, а у нидерландцев гол на счету Джейдена Слори.

Это третья победа Франции на Евро U-17, ранее команда побеждала в 2004 и 2015 годах.

Евро-2022 U-17

Финал. 1 июня, Нетания (Израиль)

Франция U17 — Нидерланды U17 — 2:1

Голы: Кумбеди, 58, 60 – Слори, 48.

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Источник Sport.ua
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