Молодежные турниры01 июня 2022, 21:10 | Обновлено 01 июня 2022, 21:21
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Напряженный финал. Определен победитель чемпионата Европы U-17
Сборная Франции выиграла Евро-2022 U-17, обыграв в финале Нидерланды
01 июня 2022, 21:10 | Обновлено 01 июня 2022, 21:21
660
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Сборная Франции выиграла чемпионат Европы 2022 U-17, который завершился в Израиле.
В финальном матче французы победили команду из Нидерландов со счетом 2:1.
У Франции дубль сделал Саэл Кумбеди, а у нидерландцев гол на счету Джейдена Слори.
Это третья победа Франции на Евро U-17, ранее команда побеждала в 2004 и 2015 годах.
Евро-2022 U-17
Финал. 1 июня, Нетания (Израиль)
Франция U17 — Нидерланды U17 — 2:1
Голы: Кумбеди, 58, 60 – Слори, 48.
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