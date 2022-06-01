Отбор Евро-2022. Украина U-19 стартовала с победы над Норвегией

Сборная Украины U-19 начала решающий этап отбора Евро-2022. Команда Владимира Езерского в матче против Норвегии U-19 победила 3:2.

Команды обменялись голами с пенальти, а затем победу украинцам принесли Сапуга и Малыш.

Только победитель группы с участием Украины, Норвегии, Нидерландов и Сербии получит путевку в финальную часть Евро-2022.

Второй матч юные украинцы сыграют 4 июня против Сербии.

Отбор Евро-2022 U-19

Норвегия U-19 - Украина U-19 2:3

Голы: Гулликсен, 69 (с пен), Зафейріс, 90+5 - Ярмолюк, 47 (с пен), Сапуга, 75, Малыш, 87

Украина: Пузанков, Роман, Козик, Фарина, Булеза, Микитишин (Попов, 67), Яцык (Лосенко, 80), Сапуга, Волошин (Квасница, 55), Царенко (Малыш, 80), Ярмолюк