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Молодежные турниры
01 июня 2022, 18:58 | Обновлено 01 июня 2022, 20:02
1629
2

Отбор Евро-2022. Украина U-19 стартовала с победы над Норвегией

Команда ведет борьбу за выход на чемпионат Европы

01 июня 2022, 18:58 | Обновлено 01 июня 2022, 20:02
1629
2
Отбор Евро-2022. Украина U-19 стартовала с победы над Норвегией
uaf.ua

Сборная Украины U-19 начала решающий этап отбора Евро-2022. Команда Владимира Езерского в матче против Норвегии U-19 победила 3:2.

Команды обменялись голами с пенальти, а затем победу украинцам принесли Сапуга и Малыш.

Только победитель группы с участием Украины, Норвегии, Нидерландов и Сербии получит путевку в финальную часть Евро-2022.

Второй матч юные украинцы сыграют 4 июня против Сербии.

Отбор Евро-2022 U-19

Норвегия U-19 - Украина U-19 2:3
Голы: Гулликсен, 69 (с пен), Зафейріс, 90+5 - Ярмолюк, 47 (с пен), Сапуга, 75, Малыш, 87

Украина: Пузанков, Роман, Козик, Фарина, Булеза, Микитишин (Попов, 67), Яцык (Лосенко, 80), Сапуга, Волошин (Квасница, 55), Царенко (Малыш, 80), Ярмолюк

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Решающие матчи отбора Евро-2022. Украина U-19 объявила состав
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Источник Sport.ua
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Артем Дима футболист
Диво! Сапуга хоч тут забив, бо в Сампдорії дно!!
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