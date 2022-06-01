Отбор Евро-2022. Украина U-19 стартовала с победы над Норвегией
Команда ведет борьбу за выход на чемпионат Европы
Сборная Украины U-19 начала решающий этап отбора Евро-2022. Команда Владимира Езерского в матче против Норвегии U-19 победила 3:2.
Команды обменялись голами с пенальти, а затем победу украинцам принесли Сапуга и Малыш.
Только победитель группы с участием Украины, Норвегии, Нидерландов и Сербии получит путевку в финальную часть Евро-2022.
Второй матч юные украинцы сыграют 4 июня против Сербии.
Отбор Евро-2022 U-19
Норвегия U-19 - Украина U-19 2:3
Голы: Гулликсен, 69 (с пен), Зафейріс, 90+5 - Ярмолюк, 47 (с пен), Сапуга, 75, Малыш, 87
Украина: Пузанков, Роман, Козик, Фарина, Булеза, Микитишин (Попов, 67), Яцык (Лосенко, 80), Сапуга, Волошин (Квасница, 55), Царенко (Малыш, 80), Ярмолюк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
Самые большие потери на Востоке