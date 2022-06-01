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01 июня 2022, 21:59 | Обновлено 01 июня 2022, 22:56
3511
0

Украинская молодежка разгромила Фареры и почти обеспечила себе плей-офф

Команда Руслана Ротаня отгрузила 4 мяча в ворота хозяев поля

01 июня 2022, 21:59 | Обновлено 01 июня 2022, 22:56
3511
0
Украинская молодежка разгромила Фареры и почти обеспечила себе плей-офф
УАФ

​В среду, 1 июня, состоялся матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Фарерских островов и Украины. Поединок проходил в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». 

Команда Руслана Ротаня спокойно и уверенно отгрузила 4 мяча в ворота хозяев поля.

Сине-желтые практически обеспечили себе плей-офф и даже могут побороться за первое место в группе с Францией.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

1 июня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур»

Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вивчаренко, 54, Судаков, 62.

Фарерские острова: Рейнатред, Самуэльсон (Калльсберг, 76), Русборг, Эрегор, Скипанес (Олафссон-Йенсен, 75), Скала, Мненей, Якобсен (Бардарсон, 64), Сольхейм (Серенсен, 64), Радославлевич, Гиссинг (Йоэнсен, 83).

Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Дидык (Боль, 46), Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко (Желизко, 68), Крыськив, Судаков (Ванат, 76), Вьюнник (Кулиев, 81), Супряга (Кухаревич, 67).

Предупреждения: Радославлевич, 7, Якобсен, 42, Эрегор, 66, Бардарсон, 89.

Судья: К. Хагенес (Норвегия).

Турнирная таблица группы

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Источник Sport.ua
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