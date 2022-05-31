В среду, 1 июня, в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Фарерские острова U-21

Cборная Фарерских островов считалась аутсайдером группы H, однако в данный момент она является единственной, кому удалось отобрать очки у грозной Франции. Футбольный карлик уступал в счете и по всем законам логики должен был проигрывать разгромно, но произошло чудо.

Грубая ошибка голкипера «Лидса» Иллана Мелье позволила аутсайдеру отыграться и впоследствии завершить матч вничью. Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а Фареры – только 1, зато результативный.

Всего после восьми сыгранных поединков в активе у команды Фарер, которая ни разу не попадала в финальные части чемпионатов Европы и мира, 9 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.

Украина U-21

После провального отбора к чемпионату Европы 2021 года, где подопечные Руслана Ротаня проиграли везде где было можно и нельзя, абсолютное большинство болельщиков дружно отправляли главного тренера в отставку. Однако руководство Украинской ассоциации футбола предоставило молодому специалисту второй шанс.

И в нынешней квалификации украинская молодежка пока выступает значительно успешнее. За шесть сыгранных поединков украинцы набрали 13 баллов и занимают второе место в своей группе, отставая от Франции, которая провела на один матч больше, на 6 очков. При этом есть гандикап в четыре пункта над идущей третьей Сербией, сыгравшей на два поединка больше.

Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку. В данный момент шансы побороться с Францией не очень высокие (вероятно, для этого нужно выиграть четыре поединка подряд), но зато второе место от нас убежать уже не должно. Чтобы гарантировать его, достаточно набрать еще 2 очка из 12 возможных.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Украина U-21 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

1 июня, среда