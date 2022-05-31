Фареры U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Команда Руслана Ротаня продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы
В среду, 1 июня, в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Фарерские острова U-21
Cборная Фарерских островов считалась аутсайдером группы H, однако в данный момент она является единственной, кому удалось отобрать очки у грозной Франции. Футбольный карлик уступал в счете и по всем законам логики должен был проигрывать разгромно, но произошло чудо.
Грубая ошибка голкипера «Лидса» Иллана Мелье позволила аутсайдеру отыграться и впоследствии завершить матч вничью. Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а Фареры – только 1, зато результативный.
Всего после восьми сыгранных поединков в активе у команды Фарер, которая ни разу не попадала в финальные части чемпионатов Европы и мира, 9 очков и четвертая строчка в турнирной таблице.
Украина U-21
После провального отбора к чемпионату Европы 2021 года, где подопечные Руслана Ротаня проиграли везде где было можно и нельзя, абсолютное большинство болельщиков дружно отправляли главного тренера в отставку. Однако руководство Украинской ассоциации футбола предоставило молодому специалисту второй шанс.
И в нынешней квалификации украинская молодежка пока выступает значительно успешнее. За шесть сыгранных поединков украинцы набрали 13 баллов и занимают второе место в своей группе, отставая от Франции, которая провела на один матч больше, на 6 очков. При этом есть гандикап в четыре пункта над идущей третьей Сербией, сыгравшей на два поединка больше.
Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку. В данный момент шансы побороться с Францией не очень высокие (вероятно, для этого нужно выиграть четыре поединка подряд), но зато второе место от нас убежать уже не должно. Чтобы гарантировать его, достаточно набрать еще 2 очка из 12 возможных.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Украина U-21 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.
1 июня, среда
|Фарерские острова U-21 – Украина U-21
|Торсгавн. Стадион «Торсволлур». 20:00
|ФАРЕРЫ U-21 — УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Кристоффер Хагенес (Норвегия)
|Прогноз Sport.ua — 0:2
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