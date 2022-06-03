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  4. Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4. Уверенная победа. Видео голов и обзор
Евро
Фарерские острова U21
01.06.2022, FT 0 : 4
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
03 июня 2022, 01:35 | Обновлено 03 июня 2022, 01:38
72
0

Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4. Уверенная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор матча квалификации Евро-2023 U-21

03 июня 2022, 01:35 | Обновлено 03 июня 2022, 01:38
72
0
Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4. Уверенная победа. Видео голов и обзор
УАФ

​В среду, 1 июня, состоялся матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Фарерских островов и Украины. Поединок проходил в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». 

Команда Руслана Ротаня спокойно и уверенно отгрузила 4 мяча в ворота хозяев поля.

Сине-желтые обеспечили себе место в плей-офф отбора (куда попадают команды со второй позиции) и даже могут побороться за первое место в группе с Францией.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

1 июня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур»

Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вивчаренко, 54, Судаков, 62.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА U21).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Вивчаренко (УКРАИНА U21).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (УКРАИНА U21).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
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Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
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Источник Sport.ua
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