Фарерские острова U21

​В среду, 1 июня, состоялся матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Фарерских островов и Украины. Поединок проходил в Торсхавне на стадионе «Торсволлур».

Команда Руслана Ротаня спокойно и уверенно отгрузила 4 мяча в ворота хозяев поля.

Сине-желтые обеспечили себе место в плей-офф отбора (куда попадают команды со второй позиции) и даже могут побороться за первое место в группе с Францией.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

1 июня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур»

Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вивчаренко, 54, Судаков, 62.