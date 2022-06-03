Фарерские острова U21

Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4. Уверенная победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеобзор матча квалификации Евро-2023 U-21
В среду, 1 июня, состоялся матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором играли молодежные сборные Фарерских островов и Украины. Поединок проходил в Торсхавне на стадионе «Торсволлур».
Команда Руслана Ротаня спокойно и уверенно отгрузила 4 мяча в ворота хозяев поля.
Сине-желтые обеспечили себе место в плей-офф отбора (куда попадают команды со второй позиции) и даже могут побороться за первое место в группе с Францией.
Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H
1 июня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур»
Фареры U-21 – Украина U-21 – 0:4
Голы: Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вивчаренко, 54, Судаков, 62.
События матча
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