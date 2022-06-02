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  4. Руслан РОТАНЬ: «Супряга три года за сборную не забивал. Рад за него»
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 17:32 |
411
0

Руслан РОТАНЬ: «Супряга три года за сборную не забивал. Рад за него»

Наставник оценил игру молодежной сборной Украины

02 июня 2022, 17:32 |
411
0
Руслан РОТАНЬ: «Супряга три года за сборную не забивал. Рад за него»
uaf.ua

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил победу над Фарерскими островами (4:0) в матче отбора Евро-2023, а также гол Владислава Супряги.

«Мы ожидали очень сложный поединок, ведь в этом отборочном цикле Фареры дома еще не проигрывали. Это очень крепкая команда. Я доволен ответственным отношением наших футболистов к игре. Они очень мотивированно подошли к матчу, в том числе и из-за того, что происходит в нашей стране, а то, что они умеют играть в футбол, знают, пожалуй, уже все. Я поздравляю всю Украину с победой, которую мы, прежде всего, посвящаем нашим военным, защищающим наши рубежи.

Главными факторами победы, я думаю, стали надежность контроля мяча, хороший выход из обороны и хорошая работа в завершающей стадии, чем я особенно доволен. Также меня порадовало, что мы стали больше бить по воротам с дальней дистанции.

Влад Супряга не забивал уже почти три года (за сборные), так что я его успокоил перед матчем. Сказал, что главное не то, забьет ли он, а главное, чтобы команда выиграла. В том числе и за счет его качеств. Главное, чтобы КПД у него был на высоком уровне. Не надо, чтобы он чувствовал себя так, словно от него все требуют забитого мяча. Я хотел снять с него бремя ответственности. Очень рад, что он забил, и думаю, что дальше он будет играть все лучше.

Сейчас задача номер один для нас – восстановление. Целый день мы будем добираться до Стамбула, и, прежде всего, нужно хорошо восстановиться, ведь переход с искусственного покрытия на натуральное намного тяжелее, чем наоборот. Так что уделим этому максимум внимания», — сказал Ротань.

5 июня сборная продолжит отбор матчем против Северной Македонии.

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сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань Владислав Супряга
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Источник Украинская ассоциация футбола
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