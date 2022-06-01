В среду, 1 июня, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023 года, в котором будут играть сборные Фарерских островов и Украины. Игра пройдет на территории нашего соперника, а именно в Торсгавне на поле стадиона «Торсволлур», начало – в 20:00.

Молодежная сборная Украины довольно неплохо идет по дистанции группового турнира, уступив лишь раз (и то – Франции), а победа в сегодняшнем матче может гарантировать второе место в группе. А вот сегодняшний соперник, несмотря на скромное имя, уже успел сыграть с теми же французами вничью и набрать в общей сложности 9 очков – довольно неплохой показатель. Напомним, что первая игра между командами закончилась минимальной победой нашей сборной (1:0 с автоголом игрока Фарер) и запомнилась чрезвычайно пижонским и неудачным исполнением пенальти в исполнении Судакова и Бондаренко.

Если будет видеотрансляция из Фарер, то Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Фарерские острова U-21 – Украина U-21, за которой можно будет следить здесь.