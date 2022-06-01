ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца
Клуб продан фонду «RedBird Capital»
«Милан» официально сообщил о том, что клуб сменил владельца. Хедж-фонд «Elliott» продал клуб американскому инвестиционному фонду «RedBird Capital» во главе с Джерри Кардинале за 1,2 миллиарда евро.
При этом «Elliott» сохранит часть акций клуба и сохранит место в совете директоров клуба. Полностью процесс смены владельца клуба завершится в сентябре.
Новые владельцы «Милана» уже сообщили о том, что радикальных кадровых перестановок в руководстве клуба не планируют.
Ранее к приобретению «Милана» был близок бахрейнский фонд «Investcorp», однако договориться сторонам не удалось.
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