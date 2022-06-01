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Италия
01 июня 2022, 17:44 | Обновлено 01 июня 2022, 17:45
1334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца

Клуб продан фонду «RedBird Capital»

01 июня 2022, 17:44 | Обновлено 01 июня 2022, 17:45
1334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о том, что клуб сменил владельца. Хедж-фонд «Elliott» продал клуб американскому инвестиционному фонду «RedBird Capital» во главе с Джерри Кардинале за 1,2 миллиарда евро.

При этом «Elliott» сохранит часть акций клуба и сохранит место в совете директоров клуба. Полностью процесс смены владельца клуба завершится в сентябре.

Новые владельцы «Милана» уже сообщили о том, что радикальных кадровых перестановок в руководстве клуба не планируют.

Ранее к приобретению «Милана» был близок бахрейнский фонд «Investcorp», однако договориться сторонам не удалось.

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Источник ФК Милан
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