ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца

«Милан» официально сообщил о том, что клуб сменил владельца. Хедж-фонд «Elliott» продал клуб американскому инвестиционному фонду «RedBird Capital» во главе с Джерри Кардинале за 1,2 миллиарда евро.

При этом «Elliott» сохранит часть акций клуба и сохранит место в совете директоров клуба. Полностью процесс смены владельца клуба завершится в сентябре.

Новые владельцы «Милана» уже сообщили о том, что радикальных кадровых перестановок в руководстве клуба не планируют.

Ранее к приобретению «Милана» был близок бахрейнский фонд «Investcorp», однако договориться сторонам не удалось.