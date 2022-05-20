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  4. Переговоры по поводу продажи Милана приостановлены
Италия
20 мая 2022, 17:42 |
244
0

Переговоры по поводу продажи Милана приостановлены

Сторонам не удается договориться

20 мая 2022, 17:42 |
244
0
Переговоры по поводу продажи Милана приостановлены
Getty Images/Global Images Ukraine

В апреле бахрейнский фонд Investcorp начал переговоры по поводу приобретения «Милана». Переговоры продвигались очень быстро и была высокая вероятность того, что клуб сменит владельца до конца апреля.

Однако в момент выхода на финишную прямую между сторонами возникли разногласия, разрешить которые никак не удавалось. Сейчас Bloomberg сообщает о том, что переговоры приостановлены. Существует высокая вероятность того, что нынешние владельцы «Милана», Elliott, сохранят контроль над клубом и в следующем сезоне.

Потенциальная сделка по приобретению «Милана» оценивалась в 1,1 – 1,2 миллиарда евро. Также в СМИ предполагают, что Elliott получил другое, более выгодное предложение по приобретению клуба.

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Милан
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Источник Bloomberg
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