Переговоры по поводу продажи Милана приостановлены

В апреле бахрейнский фонд Investcorp начал переговоры по поводу приобретения «Милана». Переговоры продвигались очень быстро и была высокая вероятность того, что клуб сменит владельца до конца апреля.

Однако в момент выхода на финишную прямую между сторонами возникли разногласия, разрешить которые никак не удавалось. Сейчас Bloomberg сообщает о том, что переговоры приостановлены. Существует высокая вероятность того, что нынешние владельцы «Милана», Elliott, сохранят контроль над клубом и в следующем сезоне.

Потенциальная сделка по приобретению «Милана» оценивалась в 1,1 – 1,2 миллиарда евро. Также в СМИ предполагают, что Elliott получил другое, более выгодное предложение по приобретению клуба.