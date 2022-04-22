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Милан может сменить владельца до конца апреля

Переговоры с Investcorp продвигаются очень быстро

  • 22.04.2022 19:30
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Милан может сменить владельца до конца апреля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Переговоры между Elliott и Investcorp по поводу продажи «Милана» проходят быстро и успешно. Сделка может быть оформлена уже к концу апреля. Финальная стадия переговоров пройдет в конце месяца в Лондоне.

Суммарно сделка оценивается в 1,1 миллиарда евро. Однако нынешние владельцы клуба, фонд Elliott, хочет сохранить 10% акций «россонери».

Кадровой революции в руководстве «Милана» после приобретения клуба Investcorp не планирует. Паоло Мальдини и Рикки Массара свои должности сохранят, покинет клуб только Иван Газидис.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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