Процесс пошел. За Милан предложили более миллиарда евро

Об интересе бахрейнского фонда Investcorp к «Милану» сообщалось еще вчера. Компания уже предпринимает конкретные шаги для приобретения клуба.
Владельцам «Милана» было направлено предложение по приобретению клуба. Сумма – 1,1 миллиарда евро.
Переговоры между сторонами продвигаются довольно быстро. Есть высокая вероятность того, что сделка будет оформлена уже в ближайшие несколько недель.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.