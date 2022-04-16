Процесс пошел. За Милан предложили более миллиарда евро

Об интересе бахрейнского фонда Investcorp к «Милану» сообщалось еще вчера. Компания уже предпринимает конкретные шаги для приобретения клуба.

Владельцам «Милана» было направлено предложение по приобретению клуба. Сумма – 1,1 миллиарда евро.

Переговоры между сторонами продвигаются довольно быстро. Есть высокая вероятность того, что сделка будет оформлена уже в ближайшие несколько недель.