Инвестор из Бахрейна хочет купить Милан и Лилль

Арабский инвестиционный фонд Investcorp, который базируется в Бахрейне, планирует выход на европейский футбольный рынок. По информации французских СМИ, он заинтересован в приобретении сразу двух клубов – «Милана» и «Лилля».
Investcorp уже начал переговоры по поводу приобретения «Милана» с нынешними владельцами клуба, фондом Elliott.
Состояние фонда Investcorp по состоянию на 2019 год оценивалось в более чем 37 миллиардов долларов.
Источник — L'Equipe
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