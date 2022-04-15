Инвестор из Бахрейна хочет купить Милан и Лилль

Арабский инвестиционный фонд Investcorp, который базируется в Бахрейне, планирует выход на европейский футбольный рынок. По информации французских СМИ, он заинтересован в приобретении сразу двух клубов – «Милана» и «Лилля».

Investcorp уже начал переговоры по поводу приобретения «Милана» с нынешними владельцами клуба, фондом Elliott.

Состояние фонда Investcorp по состоянию на 2019 год оценивалось в более чем 37 миллиардов долларов.