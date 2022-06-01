Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина

Экс-третья ракетка мира Марин Чилич в 33 года впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала хорват в пятисетовом триллере одолел россиянина Андрея Рублева, посеянного под седьмым номером.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Марин Чилич (Хорватия) – Андрей Рублев – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2)

В полуфинале Чилич сразится против Каспера Рууда или Хольгера Руне.

Ранее Чилич деклассировал и первую ракетку рф Даниила Медведева.