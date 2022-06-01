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  4. Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Ролан Гаррос
01 июня 2022, 21:53 | Обновлено 01 июня 2022, 22:15
484
0

Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина

Хорватский теннисист сделал за организаторов всю грязную работу

01 июня 2022, 21:53 | Обновлено 01 июня 2022, 22:15
484
0
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

Экс-третья ракетка мира Марин Чилич в 33 года впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала хорват в пятисетовом триллере одолел россиянина Андрея Рублева, посеянного под седьмым номером.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Марин Чилич (Хорватия) – Андрей Рублев – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2)

В полуфинале Чилич сразится против Каспера Рууда или Хольгера Руне.

Ранее Чилич деклассировал и первую ракетку рф Даниила Медведева.

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Источник Sport.ua
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