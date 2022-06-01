Ролан Гаррос01 июня 2022, 21:53 | Обновлено 01 июня 2022, 22:15
484
0
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Хорватский теннисист сделал за организаторов всю грязную работу
01 июня 2022, 21:53 | Обновлено 01 июня 2022, 22:15
484
0
Экс-третья ракетка мира Марин Чилич в 33 года впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/4 финала хорват в пятисетовом триллере одолел россиянина Андрея Рублева, посеянного под седьмым номером.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Марин Чилич (Хорватия) – Андрей Рублев – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2)
В полуфинале Чилич сразится против Каспера Рууда или Хольгера Руне.
Ранее Чилич деклассировал и первую ракетку рф Даниила Медведева.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2022, 04:30 0
«Спортингу» из Хихона больше не нужны Эрик Рамирес и Василий Кравец
Теннис | 31 мая 2022, 16:53 9
Марта завершила выступления в Париже
Футбол | 01.06.2022, 07:32
Футбол | 01.06.2022, 16:17
Футбол | 01.06.2022, 15:00
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2022, 16:09 3
31.05.2022, 05:38
01.06.2022, 02:16 9
01.06.2022, 06:40 7
01.06.2022, 07:47
01.06.2022, 13:50 35
30.05.2022, 22:15 3
31.05.2022, 21:22