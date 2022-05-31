Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 мая.

1. Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать. Журналист Виктор Вацко заявил, что клуб пока намерен сохранить игрока.

2. Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ. У хавбека сборной Украины есть варианты остаться на Туманном Альбионе.

3. ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго. 1 июня команда Александра Петракова сыграет матч квалификации ЧМ-2022.

4. Ключевой фактор. Стало известно, от чего зависит переход Довбика в Торино. От решения Андреа Белотти зависит будущее украинского форварда.

5. Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда. 18-летний Габриэль Слонина в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу.

6. Динамо нужно продавать Цыганкова. Лидера есть кому заменить. Обозреватель Sport.ua считает, что Игорю Суркису не нужно тянуть с продажей вингера.

7. Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве. Украинский футболист московского «Динамо» посетил корпоратив.

8. Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов. Иско и Лунин не выиграли ЛЧ, потому что не сыграли в турнире ни одной минуты.

9. Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах. Дилан Вуанту в Украине успел поработать как в академии «Динамо», так и в академии «Шахтера».

10. «У меня контракт с Аталантой». Коваленко рассказал о карьере в Италии. Виктор более-менее доволен сезоном.