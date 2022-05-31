Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Другие новости
31 мая 2022, 05:38 | Обновлено 31 мая 2022, 05:55
228
0

Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго

Главные новости за 30 мая на Sport.ua

31 мая 2022, 05:38 | Обновлено 31 мая 2022, 05:55
228
0
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 мая.

1. Источник: Байер дает за Мудрика 21 миллион, Шахтер не готов продавать. Журналист Виктор Вацко заявил, что клуб пока намерен сохранить игрока.

2. Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ. У хавбека сборной Украины есть варианты остаться на Туманном Альбионе.

3. ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго. 1 июня команда Александра Петракова сыграет матч квалификации ЧМ-2022.

4. Ключевой фактор. Стало известно, от чего зависит переход Довбика в Торино. От решения Андреа Белотти зависит будущее украинского форварда.

5. Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда. 18-летний Габриэль Слонина в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу.

6. Динамо нужно продавать Цыганкова. Лидера есть кому заменить. Обозреватель Sport.ua считает, что Игорю Суркису не нужно тянуть с продажей вингера.

7. Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве. Украинский футболист московского «Динамо» посетил корпоратив.

8. Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов. Иско и Лунин не выиграли ЛЧ, потому что не сыграли в турнире ни одной минуты.

9. Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах. Дилан Вуанту в Украине успел поработать как в академии «Динамо», так и в академии «Шахтера».

10. «У меня контракт с Аталантой». Коваленко рассказал о карьере в Италии. Виктор более-менее доволен сезоном.

По теме:
Джервонта защитил пояс WBA, Финляндия выиграла ЧМ по хоккею
Реалу снова нет равных в ЛЧ, победа волейболистов, золото Терлюги
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Футбол | 30 мая 2022, 22:45 4
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка

Президент «Ингульца» комментировал финал ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль»

ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
Футбол | 30 мая 2022, 14:57 0
ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса
ВИДЕО. Ноттингем в АПЛ, команды для Ла Лиги, ставим на Циципаса

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Шкурин покинет Ракув летом
Футбол | 30.05.2022, 21:22
Шкурин покинет Ракув летом
Шкурин покинет Ракув летом
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
Футбол | 30.05.2022, 18:12
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2022, 21:23
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заряжай на IEM Dallas 2022
Заряжай на IEM Dallas 2022
30.05.2022, 14:13
Киберспорт
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 2
Футбол
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
30.05.2022, 16:09 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
29.05.2022, 23:10 3
Хоккей
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
30.05.2022, 14:19 5
Футбол
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
29.05.2022, 00:35 2
Футбол
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
29.05.2022, 20:30 10
Футбол
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем