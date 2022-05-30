Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Дилан Вуанту в Украине успел поработать как в академии «Динамо», так и в академии «Шахтера»
Немецкий клуб «Брайденбах», выступающий в шестом по рангу дивизионе немецкого футбола, официально объявил о подписании 19-летнего опорного полузащитника «Динамо» Дилана Вуанту.
Отмечается, что этнический камерунец с украинским паспортом, которого называли «новым Погба», перебрался в «Брайденбах» на правах свободного агента с немедленным вступлением контракта в силу. Срок действия трудового соглашения не раскрывается.
Вуанту последние несколько недель тренировался с «Брайденбахом», оставив о себе крайне положительные впечатления у тренерского штаба.
Напомним, в «Динамо» Вуанту перешел летом 2019 года, а до этого несколько лет провел в академии донецкого «Шахтера».
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