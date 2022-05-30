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  4. Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 20:33 |
660
1

Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах

Дилан Вуанту в Украине успел поработать как в академии «Динамо», так и в академии «Шахтера»

30 мая 2022, 20:33 |
660
1
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
ФК Брайденбах. Дилан Вуанту (в центре)

Немецкий клуб «Брайденбах», выступающий в шестом по рангу дивизионе немецкого футбола, официально объявил о подписании 19-летнего опорного полузащитника «Динамо» Дилана Вуанту.

Отмечается, что этнический камерунец с украинским паспортом, которого называли «новым Погба», перебрался в «Брайденбах» на правах свободного агента с немедленным вступлением контракта в силу. Срок действия трудового соглашения не раскрывается.

Вуанту последние несколько недель тренировался с «Брайденбахом», оставив о себе крайне положительные впечатления у тренерского штаба.

Напомним, в «Динамо» Вуанту перешел летом 2019 года, а до этого несколько лет провел в академии донецкого «Шахтера».

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Источник ФК Брайденбах
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Gargantua
новый Погба для шестого по рангу дивизиона....
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