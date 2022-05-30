Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Иско и Лунин не выиграли ЛЧ, потому что не сыграли в турнире ни одной минуты
УЕФА считает, что два игрока мадридского «Реала» не выиграли Лигу чемпионов 2021/22.
Это Иско и Андрей Лунин, которые получили финальные медали и позировали с трофеем в Париже, но для УЕФА они не выиграли Лигу чемпионов, сообщает испанский ресурс Mundo Deportivo.
Причина в том, что УЕФА считает, что игроки, не сыгравшие ни минуты в соревновании на протяжении всего сезона, не завоевали титул. Так случилось с Иско и Луниным, которых Карло Анчелотти не задействовал в этой Лиге чемпионов.
Только эти два игрока из первой команды мадридского клуба не сыграли в этом соревновании. Иско покинет «Реал» этим летом после окончания своего контракта. Лунин также может уйти из королевского клуба в поисках практики, которой у него нет на «Бернабеу».
28 мая в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» переиграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.
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