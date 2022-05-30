Динамо нужно продавать Цыганкова. Лидера есть кому заменить

Ни для кого не секрет, что Виктор Цыганков – главный кандидат на переход из «Динамо» летом 2022 года. Киевляне благодаря продаже своего лидера последних сезонов могут серьезно пополнить свои финансовые запасы, чтобы пережить военные времена, а Цыганков в свои почти 25 лет получит шанс сделать карьеру в зарубежном чемпионате.

Учитывая, что Игорь Суркис вряд ли устроит большую распродажу игроков летом. Все же нужно будет играть квалификацию Лиги чемпионов и, как минимум, группу Лиги Европы. И чемпионат Украины, скорее всего, состоится, хотя и непонятно, в каком формате и в какой стране будут играться матчи.

Продажа Николая Шапаренко, имеющего серьезное значение для построения игры команды в середине поля, сейчас выглядит неуместной. С ним и без него «Динамо» – это совсем разные команды. Илья Забарный, проведший два сезона в Лиге чемпионов, и являвшийся основным на Евро-2020, конечно, привлекательный актив для продажи, однако в его случае Игорь Суркис, скорее всего, не будет спешить, ожидая предложения, от которого трудно будет отказаться. В случае с Забарным, это должна быть сумма в 25+ миллионов евро. Георгий Бущан? Вряд ли «Динамо» сможет получить большие деньги за своего голкипера. Да и особых предложений по нему в последнее время не поступало. Поэтому из кандидатов на продажу остается только Виктор Цыганков.

Откровенно говоря, футбольных причин для его перехода в ведущие лиги мира совсем мало. Цыганков почти не играл прошлым летом на Евро из-за травмы. Лига чемпионов вышла для «Динамо» очень слабой. Команда Луческу взяла только одно очко и забила один гол. Также нельзя не упомянуть о постоянных проблемах со здоровьем, которые мешают лидеру «Динамо» показывать максимум. Выходят такие качели, где хорошие отрезки сменяются слабой формой или пребыванием в лазарете, которое требует времени для того, чтобы снова набрать форму.

У Цыганкова контракт с «Динамо» до лета следующего года. То есть, еще остался год договора. Уже зимой он может подписывать предварительный контракт с любым клубом и оформлять бесплатный трансфер в новый клуб. Для него это выглядит хорошим решением. Однако не для «Динамо», потому что терять самый ценный актив во время войны – довольно глупо.

По сообщениям СМИ, зарплата Цыганкова 1,5 миллиона евро в год. Это наибольшая цифра среди всех игроков «Динамо». Если киевляне хотят продлить контракт, то сумма зарплаты вряд ли может быть меньшей. Вопрос только в том, отвечает ли сейчас игра Цыганкова этой зарплате? И готов ли Игорь Суркис в нынешних экономических условиях платить игроку такие деньги? На уровне УПЛ «Динамо» вполне может обходиться без Цыганкова. В еврокубках будет возможность наигрывать молодых игроков, которые в будущем могут вырасти в новых Цыганкова или Ярмоленко.

Поэтому «Динамо» сейчас стоит перед серьезным ультиматумом: что делать с Цыганковым? Нужно ли его летом продавать или продлить контракт с надеждой получить хорошее предложение по игроку в будущем.

Читайте также Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом

Игорь Суркис повторяет, что ожидает благодарности от Цыганкова. В свое время была очень похожая история с Андреем Ярмоленко. У него оставался год контракта с «Динамо», он говорил о желании сменить клуб и не хотел продолжать соглашение. В конце концов, подписал новый контракт и через некоторое время был продан в Германию. Только вот разница в том, что тогда Ярмоленко получил новый контракт на 4-5 млн долларов в год. Теперь же ситуация иная. Таких зарплат уже давно нет. И на улице – война.

Понятно, что речь уже не может идти о каких-то крупных суммах. Цыганков не стоит 30 миллионов, и никто за него такие деньги платить не будет. Трансфер возможен при условии, что цена перехода будет в районе 15-20 миллионов. Эта сумма более реальна и готова устроить «Динамо» и потенциального покупателя. Тем более, что остался только год контракта, не идущий на пользу позиции «Динамо».

Лично я больше склоняюсь к продаже Цыганкова летом, чем к новому контракту. Уровень УПЛ серьезно упадет. «Динамо» может быть успешным на внутренней арене и без своего лидера последних сезонов. А в еврокубках от «Динамо» никто не будет ждать ничего особенного. ЛЧ скорее была финансовым бонусом, которого в этом сезоне, скорее всего, не будет, потому что квалификация очень и очень тяжела. На уровне ЛЕ команда Луческу способна сражаться за весеннюю стадию и без Цыганкова. Тем болем, что никто не даст никаких гарантий, как пойдет у Цыганкова дальше касательно травм. Потенциально можно остаться без компенсации вообще. Самому игроку уже давно пора двигаться дальше.

Потому, с большой вероятностью, Цыганкова летом продадут. Это не будет какой-нибудь большой трансфер или клуб. Что-то вроде трансфера Миколенко. Когда европейский середняк заплатит приличную сумму по меркам Украины, но для него это не будут большие деньги. Мне лично хотелось бы, чтобы новой командой Цыганкова стала команда из Италии. Футбол в Англии и Германии на грани атлетизма, что вряд ли выдержит уязвимый организм украинца.

Главное, что потенциальный трансфер Цыганкова летом не будет для Динамо крушением в плане кадров. Мирча Луческу и Игорь Суркис будут иметь возможность заменить своего лидера бесплатно. Здесь возможны три варианта:

Георгий Цитаишвили



ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

После прихода в «Динамо» Луческу говорил, что должна быть создана система, когда на позиции лидеров будут готовиться замены. Когда уйдет Цыганков или кто-либо из лидеров, то его место уже должен занять готовый игрок.

С первых дней работы в Киеве Луческу наигрывал на правом фланге полузащиты Георгия Цитаишвли (Цыганков в то время был травмирован). Терпения опытного румынского тренера надолго не хватило. В первом матче против «Олимпика» Гия привез гол в свои ворота, потеряв мяч в середине поля. После того перспективы грузина в первой команде выглядели неубедительно. Больше особых шансов Цитаишвили не получал.

С тех пор прошло уже два года. Цитаишвили успел на правах аренды поиграть за «Ворсклу», «Черноморец» и «Вислу». Набрался опыта, попробовал на вкус взрослый футбол. Его быстрота, мастерство никуда не делись. Стоит посмотреть, как он будет работать в системе «Динамо» и выполнять требования Луческу. «Динамо» на Гию до сих пор рассчитывает. Была информация об интересе к грузину со стороны «Ференцвароша», клубов МЛС. Называлась сумма в районе 3 млн. евро, но «Динамо» не спешит его продавать. Значит, еще надеются и понимают, что может пригодиться.

Александр Назаренко



СК Днепр-1. Олександр Назаренко

Еще раньше писали, что Динамо заинтересовано в услугах правого вингера «Днепра-1». Скоростные качества Назаренко просто невероятны. Недаром его болельщики называют «ракетой». В минувшем сезоне он забил гол в ворота «Динамо» на НСК Олимпийский.

Для молодого и талантливого игрока переход в Динамо был бы шагом вперед для развития собственной карьеры. У «Динамо» с днепрянами налажено сотрудничество. «Днепр-1» арендует молодых игроков «Динамо». Так, в первой части сезона в составе команды Игора Йовичевича выступали Никита Кравченко и Владислав Дубинчак. Во второй части сезона вместо Дубинчака пришел Роман Вантух. Предложить есть кого. Плюс еще другие игроки, которые могут оказаться не нужными Луческу.

Весомым козырем в потенциальном трансфере Назаренко в Киев может быть Владислав Супряга. После неудачи в «Сампдории» ему будет тяжело найти хорошую команду в Европе. У «Динамо» конкуренция на позиции форварда велика. Никто уже не будет удерживать нападающего с большой зарплатой на позиции запасного футболиста. Опция обмена с «Днепром-1» Супряги на Назаренко выглядит реальной. Похоже, что Йовичевичу придется серьезно заняться поиском замены Артему Довбику.

Назар Волошин



ФК Динамо. Назар Волошин

Назар Волошин работает с «Динамо» на сборах с зимы 2021 года. Луческу дает возможность проявить себя и получить опыт на уровне взрослого футбола. В свое время уроженцу Кременчуга выдавали огромные авансы и называли «новым Ярмоленко» за хорошую технику, скорость и удар. Молодым талантом был заинтересован ряд европейских клубов. Но «Динамо» смогло сохранить свою жемчужину.



В 18 лет Назару еще тяжело быть эффективным на уровне взрослого футбола из-за слабой антропометрии. В силовой борьбе молодому вингеру приходится тяжеловато. Но и Цыганков в свое время начинал в таком возрасте. Был определенный скепсис, сможет ли Виктор заиграть. Наоборот, это стало новой мотивацией и возможностью для развития. Очень редко бывает, что молодой игрок готов сразу играть и приносить результат. Опытный Луческу должен понимать эти вещи. Не будет доверия – не будет и развития.

Возможно, Назар сразу не готов стать основным игроком «Динамо», но в перспективе из него может вырасти игрок уровня Цыганкова.

Сергей ТИЩЕНКО