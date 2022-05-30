Ключевой фактор. Стало известно, от чего зависит переход Довбика в Торино

Футбольный журналист Виктор Вацко в авторской программе рассказал, от чего зависит трансфер Артема Довбика из «Днепра-1» в итальянский «Торино»:

«Ситуация сейчас простая. У Торино есть основной ударный форвард Андреа Белотти. В июне его контракт истекает. Сейчас пишут, что Милан претендует на Белотти. Это номер один претендент. Но кроме Милана еще целая когорта клубов интересуется нападающим: Фиорентина, Наполи, Рома, Валенсия, Ньюкасл и Вест Хэм. Но Белотти еще не принял решение.

Как пишут итальянцы, Торино предложил Белотти контракт на 4 года. Зарплата – 3 миллиона евро в год. И от решения Андреа Белотти зависит будущее Артема Довбика. Артем – кандидат номер один в шорт-листе Торино на позицию центрфорварда.

Если Белотти уйдет, то Торино попытается купить Довбика. 10-12 миллионов евро – о таких цифрах идут разговоры. Но на столе у ​​Днепра-1 официального предложения от Торино нет. Если Белотти идет – это предложение может появиться, если остается – посмотрим. По ситуации тщательно наблюдает Болонья. Она тоже очень интересуется Артемом Довбиком».