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  4. ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго
Чемпионат мира
30 мая 2022, 23:30 | Обновлено 30 мая 2022, 23:50
251
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ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго

1 июня команда Александра Петракова сыграет матч квалификации ЧМ-2022

30 мая 2022, 23:30 | Обновлено 30 мая 2022, 23:50
251
1
ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго
УАФ

30 мая сборная Украины покинула Брдо, где готовилась целый месяц. За это время персонал гостиницы «Элеганс» и работники Футбольного союза Словении стали для сине-желтых надежными друзьями, во всем помогая своим гостям.

Поэтому общая фотография перед отелем, который на 30 дней стал уютным домом для украинцев, – логический символ слаженной командной работы в течение длительного времени. Потому что и менеджеры гостиницы, и администраторы, и повара, и работники тренировочного центра стали, без преувеличения, неотъемлемой частью сборной в Словении, постоянно вдохновляя ребят своими искренними улыбками, словами поддержки и веры в Украину и вместе с тем профессионально выполняя свою основную работу.

Генеральный менеджер «Элеганс» Марьян Грибар признался, что просто не может передать словами чувство гордости за то, что национальная команда Украины выбрала для подготовки именно этот отель: «Мы будем всем сердцем болеть за вас во время матчей в Глазго и, верим, в Кардиффе. А вот этот подарок мы приготовили вам для хорошего случая после поединка в Уэльсе». Впечатляющих размеров бутылку шампанского администраторы сборной по понятным причинам пока отложили. Вместо этого с благодарностью за сервис и поддержку подарили гостинице футболку с автографами всех игроков и главного тренера.

Утренняя тренировка состоялась в солнечную погоду. После дождливого уик-энда облака над Брдо разошлись, и в парк вернулась погода, которую здесь можно назвать привычной. Занятие стало фактически генеральной репетицией к матчу с шотландцами, ведь осталась еще одна официальная тренировка – на поле стадиона «Хэмпден Парк».

После разминки и квадратов команда отшлифовывала элементы тактической модели игры, над которой тренерский штаб и игроки работали на заключительном отрезке подготовительного сбора. В занятии приняли участие 24 исполнителя. Денис Попов завершил программу реабилитации и уже работал с мячами – пока индивидуально, однако уже 31 мая защитник должен вернуться в общую группу.

После обеда сборная Украины отправилась в аэропорт Любляны, откуда на 16:45 по центральноевропейскому времени был назначен вылет чартера в Глазго. В Шотландию вылетели все 25 игроков, присутствовавших на сборе. Андрей Лунин присоединится к команде сразу в отеле Crowne Plaza, в котором сине-желтые жили прошлым летом во время Евро-2020, а на этот раз поселятся на ближайшие трое суток.

31 мая в программе украинцев в Глазго – официальная предматчевая тренировка на Хэмпден Парк (начало – в 19:00 по местному времени). За полчаса до этого Александр Петраков и игрок сборной встретятся с представителями масс-медиа в конференц-зале арены. Украинские СМИ, которые не сумеют прибыть в Глазго, смогут задать свои вопросы через Zoom.

ФОТО. Сборная Украины поблагодарила словенцев и переехала в Глазго

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Источник Украинская ассоциация футбола
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