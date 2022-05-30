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Англия
30 мая 2022, 16:23 | Обновлено 30 мая 2022, 16:25
4683
0

Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ

У хавбека сборной Украины есть варианты остаться на Туманном Альбионе

30 мая 2022, 16:23 | Обновлено 30 мая 2022, 16:25
4683
0
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может остаться в Англии. По информации журналиста Игоря Бурбаса, у 32-летнего хавбека, ставшего свободным агентом после завершения контракта с «Вест Хэмом», есть два предложения от клубов АПЛ.

Отмечается, что для Ярмоленко остаться в Англии является приоритетным вариантом.

Раньше была информация, что интерес к украинцу проявляет новичок АПЛ «Фулхэм».

Андрей Ярмоленко ранее говорил, что определится с новым клубом после матчей плей-офф чемпионата мира.

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Андрей Ярмоленко
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Источник Sport.ua
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