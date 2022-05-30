Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
У хавбека сборной Украины есть варианты остаться на Туманном Альбионе
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может остаться в Англии. По информации журналиста Игоря Бурбаса, у 32-летнего хавбека, ставшего свободным агентом после завершения контракта с «Вест Хэмом», есть два предложения от клубов АПЛ.
Отмечается, что для Ярмоленко остаться в Англии является приоритетным вариантом.
Раньше была информация, что интерес к украинцу проявляет новичок АПЛ «Фулхэм».
Андрей Ярмоленко ранее говорил, что определится с новым клубом после матчей плей-офф чемпионата мира.
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