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  4. «У меня контракт с Аталантой». Коваленко рассказал о карьере в Италии
Италия
30 мая 2022, 19:55 |
531
0

«У меня контракт с Аталантой». Коваленко рассказал о карьере в Италии

Виктор более-менее доволен сезоном

30 мая 2022, 19:55 |
531
0
«У меня контракт с Аталантой». Коваленко рассказал о карьере в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Виктор Коваленко, который на правах аренды из «Аталанты» провел сезон в «Специи», рассказал о первом полноценном чемпионате в Серии A.

«Я рад, что сыграл в первом сезоне 26 матчей, увидел и прочувствовал местный футбол. Хочется больше забивать и больше отдавать. Я адаптировался к футболу и жизни в Италии, все хорошо. Мне все нравится, все комфортно».

«Что касается планов, то никаких новостей пока нет. Лучше спросить моих агентов, но у меня контракт с «Аталантой». Пока не знаю, что дальше», - сказал Коваленко.

Виктор отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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Виктор Коваленко Специя Аталанта чемпионат Италии по футболу
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Источник Вацко Live
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