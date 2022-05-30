«У меня контракт с Аталантой». Коваленко рассказал о карьере в Италии

Хавбек Виктор Коваленко, который на правах аренды из «Аталанты» провел сезон в «Специи», рассказал о первом полноценном чемпионате в Серии A.

«Я рад, что сыграл в первом сезоне 26 матчей, увидел и прочувствовал местный футбол. Хочется больше забивать и больше отдавать. Я адаптировался к футболу и жизни в Италии, все хорошо. Мне все нравится, все комфортно».

«Что касается планов, то никаких новостей пока нет. Лучше спросить моих агентов, но у меня контракт с «Аталантой». Пока не знаю, что дальше», - сказал Коваленко.

Виктор отыграл за «Специю» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.