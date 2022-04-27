Суперматч Ман Сити и Реала, УПЛ не доиграют, Динамо победило в Дортмунде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 апреля.
1A. Невероятный триллер! Ман Сити с участием Зинченко нанес поражение Реалу
Семь голов увидели зрители в полуфинальном матче Лиги чемпионов
1B. Манчестер Сити – Реал – 4:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор первого полуфинала Лиги чемпионов
2A. Дубль Ваната. Динамо переиграло Боруссию Д в благотворительном матче
У киевлян гол-шедевр оформил Буяльский, а у хозяев ассист сделал Холанд
2B. Боруссия Д – Динамо – 2:3. Шедевр Буяльского. Видео голов и обзор матча
В благотворительном матче в Дортмунде не были реализованы два пенальти
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Без призеров. Чемпионат Украины 2021/22 доигран не будет
26 апреля прошло общее собрание участников УПЛ в формате видеоконференции
3B. Таблицу УПЛ зафиксируют по результатам 18 тура, Кубок Украины не доиграют
Даже «Динамо» проголосовало за это решение
3C. Новый сезон УПЛ: участвовать смогут клубы, пережившие войну
Сколько клубов захотят играть в элите?
4. ФОТО. Stop Putin. Суркисы вывесили яркий баннер на стадионе Боруссии
Неожиданная акция от владельцев «Динамо»
5. ВИДЕО. Буффон допустил самый грубый ляп за 27 лет своей карьеры
44-летнему голкиперу, возможно, стоит задуматься над завершением выступлений
6. Украина U-17 уступила Италии и не сумела выйти на Евро-2022
Команда Олега Кузнецова проиграла два матча из трех
7A. ЧМ по хоккею. Украина U-18 сделала камбэк и красиво обыграла Италию
Юные украинцы отыгрались со счета 0:2 и 1:3
7B. ОФИЦИАЛЬНО. У россии отобрали чемпионат мира по хоккею
IIHF все-таки забрала у рф право провести ЧМ-2023
8. Александр УСИК: «Реванш с Джошуа будет другим. Я поменяю стойку»
Украинский чемпион готовит сюрпризы для своего соперника
9. В Приднестровье новые взрывы. Люди массово едут в Молдову
В непризнанной республике установили красный уровень террористической угрозы
10. Загадка массовых убийств российских газовых миллиардеров
Очередная мутная история смерти российского богатея и его родственников
Источник — Sport.ua
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