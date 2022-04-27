Во вторник, 26 апреля «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стартовые составы:
«Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернардо, Марез, Жезус, Фоден.
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Де Брюйне, 2-я минута:
2:0 - Габриэл Жезус, 11-я минута:
2:1 - Бензема, 33-я минута:
3:1 - Фоден, 53-я минута:
3:2 - Винисиус, 55-я минута:
4:2 - Винисиус Жуниор, 74-я минута:
4:3 - Бензема, 82-я минута (с пенальти):
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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