Зинченко выйдет в старте на матч против Реала в полуфинале Лиги чемпионов

26 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
За хозяев поля с первых минут сыграет украинский защитник Александр Зинченко. У гостей украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Стартовые составы:
«Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернардо, Марез, Жезус, Фоден.
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.
Источник — Sport.ua
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