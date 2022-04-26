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0 : 0
Реал Мадрид
26.04.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Зинченко выйдет в старте на матч против Реала в полуфинале Лиги чемпионов

Андрей Лунин остался на скамейке запасных

  • 26.04.2022 20:52
  • 1389 просмотров
  • 3 комментария
Зинченко выйдет в старте на матч против Реала в полуфинале Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
 
За хозяев поля с первых минут сыграет украинский защитник Александр Зинченко. У гостей украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
 
Стартовые составы:
 
«Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернардо, Марез, Жезус, Фоден.

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vladimir Liashenko, 26.04.2022 21:20
    +3
    Тільки МанСіті! Тільки Зінченко!
    Чекаємо від Сашка пару асистів!
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 26.04.2022 21:01
    +3
    Удачи! Большая ответственность, но и большая возможность.
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    online
    bzzzzzz, 26.04.2022 21:23
    0
    капец еще и Стоунз справа. нда, неповезло так неповезло
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