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Ман Сити
4 : 3
Реал Мадрид
26.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Невероятный триллер! Ман Сити с участием Зинченко нанес поражение Реалу

Семь голов увидели зрители в полуфинальном матче Лиги чемпионов

  • 26.04.2022 23:53
  • 3008 просмотров
  • 6 комментариев
Невероятный триллер! Ман Сити с участием Зинченко нанес поражение Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».

Зрители увидели шикарную игру, в которой было забито 7 голов. «Ман Сити» выиграл домашний поединок со счетом 4:3. У хозяев голами отметились Кевин Де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва.

У «Реала» отличный гол, пройдя полполя с мячом, забил Винисиус Жуниор. Кроме того, Карима Бензема оформил дубль. Интересно, что француз реализовал пенальти ударом паненкой.

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко отыграл весь поединок и запомнился двумя эпизодами. В первом тайме он не удержал Карима Бензема в штрафной площадке, и тот отправил мяч в сетку ворот.

А во втором тайме Зинченко поучаствовал в 4-м голе своей команды. На украинском футболисте нарушили правила, и судья хотел свистнуть. Но мяч подхватил Бернарду Силва и нанес мощный и точный удар в девятку.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал» (27 апреля и 3 мая).

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч. 27 апреля.

«Ман Сити» (Англия)  «Реал» (Испания)  4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пен), Винисиус Жуниор, 55.

Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс (Фернандиньо, 36), Зинченко, Ляпорт, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83), Марез, Фоден.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба (Начо, 46), Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 79), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родригу (Камавинга, 70).

Предупреждения: Фернандиньо, 81 – Начо, 90+3.

Судья: Ковач (Румыния)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
82' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
74' ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
55' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
53' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
33' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
11' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
2' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vladimir Liashenko, 27.04.2022 00:03
    +3
    Дивний матч. МС з легкістю міг розгромити мадридців, але транжирив уйму моментів і так же легко пропускав. Хоча... тим цікавішим буде матч-відповідь.
    ПиСи: не думав, що на цьому сайті назбиралось стільки фанатів сливочних...
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    online
    Макс Максов, 26.04.2022 23:58 (изменен)
    +3
    У Реала центр захисту ніякий! Зате пощастило, що Бензема фартовий на голи! Ну а матч звичайно пушка!
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    online
    pol-55, 27.04.2022 00:00
    +2
    Клас,але рахунок не по грі,тим цікавіше буде у Мадриді.
    Прим.Мегого для українців *спробувати за 29грн*,а на кацапському сайті теж мегого з нашим коментатором безкоштовно-для рашистів.
    Ссылка
    online
    Hg, 26.04.2022 23:59
    +1
    Вот это футболище! Не то что унылые атлетики и севильи. Жаль что рука и 4:3. Но Сити умеет и на ноль играть.)
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    online
    bzzzzzz, 27.04.2022 00:41
    0
    если мансити не пройдет дальше то кусать локти надо. этот матч нужно было выигрывать в одну калитку. абсолютно необязательные голы.
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    K_Sarioglo@i.ua, 27.04.2022 00:04
    0
    Ну, одне точно можна сказати, нудно не буде, пара буде змагатися за звання найрезультативнішої за підсумками двоматчевого протистояння в цій ЛЧ. Для перемоги в цій "номінації" у матчі-відповіді поки що потрібно 4 голи.
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