Невероятный триллер! Ман Сити с участием Зинченко нанес поражение Реалу

26 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».

Зрители увидели шикарную игру, в которой было забито 7 голов. «Ман Сити» выиграл домашний поединок со счетом 4:3. У хозяев голами отметились Кевин Де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва.

У «Реала» отличный гол, пройдя полполя с мячом, забил Винисиус Жуниор. Кроме того, Карима Бензема оформил дубль. Интересно, что француз реализовал пенальти ударом паненкой.

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко отыграл весь поединок и запомнился двумя эпизодами. В первом тайме он не удержал Карима Бензема в штрафной площадке, и тот отправил мяч в сетку ворот.

А во втором тайме Зинченко поучаствовал в 4-м голе своей команды. На украинском футболисте нарушили правила, и судья хотел свистнуть. Но мяч подхватил Бернарду Силва и нанес мощный и точный удар в девятку.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал» (27 апреля и 3 мая).

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч. 27 апреля.

«Ман Сити» (Англия) – «Реал» (Испания) – 4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пен), Винисиус Жуниор, 55.

Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс (Фернандиньо, 36), Зинченко, Ляпорт, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83), Марез, Фоден.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба (Начо, 46), Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 79), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родригу (Камавинга, 70).

Предупреждения: Фернандиньо, 81 – Начо, 90+3.

Судья: Ковач (Румыния)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine