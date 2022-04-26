Невероятный триллер! Ман Сити с участием Зинченко нанес поражение Реалу

26 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
Зрители увидели шикарную игру, в которой было забито 7 голов. «Ман Сити» выиграл домашний поединок со счетом 4:3. У хозяев голами отметились Кевин Де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва.
У «Реала» отличный гол, пройдя полполя с мячом, забил Винисиус Жуниор. Кроме того, Карима Бензема оформил дубль. Интересно, что француз реализовал пенальти ударом паненкой.
Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко отыграл весь поединок и запомнился двумя эпизодами. В первом тайме он не удержал Карима Бензема в штрафной площадке, и тот отправил мяч в сетку ворот.
А во втором тайме Зинченко поучаствовал в 4-м голе своей команды. На украинском футболисте нарушили правила, и судья хотел свистнуть. Но мяч подхватил Бернарду Силва и нанес мощный и точный удар в девятку.
Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал» (27 апреля и 3 мая).
Лига чемпионов
1/2 финала. Первый матч. 27 апреля.
«Ман Сити» (Англия) – «Реал» (Испания) – 4:3
Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пен), Винисиус Жуниор, 55.
Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс (Фернандиньо, 36), Зинченко, Ляпорт, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83), Марез, Фоден.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба (Начо, 46), Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 79), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родригу (Камавинга, 70).
Предупреждения: Фернандиньо, 81 – Начо, 90+3.
Судья: Ковач (Румыния)
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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