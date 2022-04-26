Очень быстрый гол! Де Брюйне открыл счет в матче ЛЧ против Реала

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
Хозяева поля забили очень быстрый гол. Уже на 2-й минуте игры Кевин Де Брюйне с передачи Рияда Мареза отправил головой мяч в ворота соперника.
ГОЛ! 1:0. Кевин Де Брюйне, 2 мин.
Источник — Sport.ua
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