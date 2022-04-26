Бензема сократил отставание. Зинченко не удержал француза в штрафной

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
На 33-й минуте французский форвард Карим Бензема сократил для гостей отставание в счете (1:2).
В этом эпизоде украинский защитник Александр Зинченко проиграл сопернику дуэль в своей штрафной.
ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 33 мин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.