Бензема сократил отставание. Зинченко не удержал француза в штрафной

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».

На 33-й минуте французский форвард Карим Бензема сократил для гостей отставание в счете (1:2).

В этом эпизоде украинский защитник Александр Зинченко проиграл сопернику дуэль в своей штрафной.

ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 33 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine