Реал наносит ответный удар. Бензема забил пенальти ударом паненкой

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
На 82-й минуте невероятного матча «Реал» сократил отставание от соперника. Карим Бензема пробил пенальти паненкой и оформил дубль в поединке (3:4).
ГОЛ! 4:3. Карим Бензема, 82 мин (пен).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.