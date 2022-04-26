Фоден забил третий гол Ман Сити в ворота Реала. Шикарный ассист Фернандиньо

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
Хозяева поля после перерыва забили третий гол. Фил Фоден отличился ударом головой на 53-й минуте (3:1). Фернандиньо отдал шикарную передачу с правого фланга атаки.
ГОЛ! 3:1. Фил Фоден, 53 мин.
Источник — Sport.ua
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