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Фоден забил третий гол Ман Сити в ворота Реала. Шикарный ассист Фернандиньо

На 53-й минуте полуфинального матча ЛЧ английский клуб увеличил перевес

  • 26.04.2022 23:14
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Фоден забил третий гол Ман Сити в ворота Реала. Шикарный ассист Фернандиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».

Хозяева поля после перерыва забили третий гол. Фил Фоден отличился ударом головой на 53-й минуте (3:1). Фернандиньо отдал шикарную передачу с правого фланга атаки.

ГОЛ! 3:1. Фил Фоден, 53 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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