Бернарду Силва разрядил пушку! В голе Ман Сити поучаствовал Зинченко

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
На 74-й минуте хозяева поля забили гол. Бернарду Силва разрядил пушку в верхний угол ворот соперника (4:2).
В голе Ман Сити поучаствовал Александр Зинченко. На украинском футболисте нарушили правила, и судья хотел свистнуть... Но мяч подхватил Бернарду Силва и нанес точный удар.
ГОЛ! 4:2. Бернарду Силва, 74 мин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.