26 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
За хозяев поля может сыграть украинский футболист Александр Зинченко.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ман Сити – Реал. Зинченко в полуфинале ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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