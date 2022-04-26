Габриэл Жезус удвоил перевес Ман Сити. Реал провалил начало полуфинала ЛЧ

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».

Хозяева поля удвоили перевес на 11-й минуте игры. Габриэл Жезус лучше соперника разобрался с мячом в штрафной площади (2:0). Кевин Де Брюйне после быстрого гола записал в свой актив еще и голевую передачу.

ГОЛ! 2:0. Габриэл Жезус, 11 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine