Габриэл Жезус удвоил перевес Ман Сити. Реал провалил начало полуфинала ЛЧ

26 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал».
Хозяева поля удвоили перевес на 11-й минуте игры. Габриэл Жезус лучше соперника разобрался с мячом в штрафной площади (2:0). Кевин Де Брюйне после быстрого гола записал в свой актив еще и голевую передачу.
ГОЛ! 2:0. Габриэл Жезус, 11 мин.
Источник — Sport.ua
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