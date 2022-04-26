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Боруссия Д
2 : 3
Динамо Киев
26.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Ваната. Динамо переиграло Боруссию Д в благотворительном матче

У киевлян гол-шедевр оформил Буяльский, а у хозяев ассист сделал Холанд

  • 26.04.2022 20:55
  • 5469 просмотров
  • 15 комментариев
Дубль Ваната. Динамо переиграло Боруссию Д в благотворительном матче
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26 апреля в рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» сыграло с дортмундской «Боруссией».

Игра, которая состоялась в Дортмунде, завершилась победой киевлян со счетом 3:2.

За дортмундскую команду в самом начале игры голевую передачу отдал лидер нападения Эрлинг Холанд. 

Подопечные Мирчи Луческу трижды отличились в первом тайме. Два гола забил Владислав Ванат. Кроме того, гол-шедевр навесным ударом в дальний угол забил Виталий Буяльский. 

По одному пенальти не были реализованы каждой командой. У киевлян Николай Шапаренко не сумел с точки переиграть голкипера.

Все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

28 апреля киевляне в очередном матче своего турне сыграют против «Динамо» Загреб в Хорватии.

Благотворительный матч

26 апреля, Дортмунд (Германия), стадион «Сигнал Идуна Парк»

Боруссия Д (Германия) – Динамо Киев (Украина) – 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35.

Нереализованные пенальти: Рейниер, 54 – Шапаренко, 17.

Боруссия Д (старт): 35. Хитц – 37. Семич, 34. Понграчич, 16. Аканжи, 14. Шульц – 23. Джан, 44. Ферай, 49. Тац, 11. Ройс (К), 43. Байно-Гиттенс – 9. Холанд.

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 74) – 20. Караваев (8. Шепелев, 74), 4. Попов, 25. Забарный (34. Сирота, 66), 44. Дубинчак (14. Вивчаренко, 46) – 5. Сидорчук (18. Андриевский, 66), 10. Шапаренко, 29. Буяльський (19. Гармаш, 74), 99. Антюх (41. Кравченко, 46) – 9. Довбик (28. Кулач, 74), 17. Ванат.

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Том Роте (Боруссия Д).
35' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
11' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
9' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
4' ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sahka1981, 26.04.2022 20:59 (изменен)
    +11
    Молодці! Дуже класний, жвавий матч, і неймовірна атмосфера на трибунах (Зазначається, що на матчі були присутні 45 тисяч!!! уболівальників)!
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    online
    Макс Максов, 26.04.2022 21:05
    +8
    Цікавий матч вийшов і голи круті!
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    online
    bonv, 26.04.2022 21:06
    +7
    Солідно. Респект Динамо!
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    online
    YURII KARVATSKYI, 26.04.2022 21:10
    +6
    Насправді Динамівці трималися на висоті!!! Бущан красава!
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    Олег Прок, 26.04.2022 21:15
    +5
    Первый тайм - просто загляденье. Было все. Голы, незабитые пенальти, сейвы. Во втором тайме поскромнее, но матч получился отличный. Отдельное спасибо людям на трибунах. Атмосфера нереальная. 45 тысяч на товарняке - это дорогого стоит. Когда ещё услышишь, что бы стадион Боруссии скандировал Динамо-Динамо
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    online
    Skillz, 26.04.2022 21:08
    +5
    Організація матчу і сама гра на найвищому рівні, просто топ! Це вам не вчорашня стидоба, яку навіть по тв не показали
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    online
    YURII KARVATSKYI, 26.04.2022 21:08
    +2
    Це точно в нас на стадіоні грали .... Підстава від німців (специально для Скабеевой)
    Ссылка
    online
    Westwood., 26.04.2022 21:06
    +2
    Молодец Как тренер который верит в своих ребят как показывает практика
    так и игроки отдача и увереность
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 26.04.2022 21:47
    0
    Саша Денисов, 26.04.2022 21:30
    Непогано нас динамівці розігріли перед матчем Ман Сіті-Реал. Красунчики!!!!
    Даун опзжешный ,сколько тебе в рублях платят?Зачем ты с 15 аккаунтов ,с разных имён пишешь ?Ты даун,уже давно спалился.
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    Ivan Vismutenko, 26.04.2022 21:47
    0
    Впечатление что когда запахло 1:4, то немцы наконец то решили играть. Новые игроки во втором тайме могли полностью поменять результат. Но вдруг Луческу заменами стабилизировал ситуацию и немцы уже не могли.)
    Ссылка
    online
    Remark, 26.04.2022 21:45
    0
    Был просто прекрасный матч!
    Спасибо командам. И Слава Украине!!!
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    online
    lenares85, 26.04.2022 21:17
    0
    а куда Тимчик дівся ?
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 26.04.2022 21:43
    -1
    Игра понравилась.И результат хороший .
    Ссылка
    online
    sahka1981, 26.04.2022 21:40
    -1
    lenares85, 26.04.2022 21:17
    а куда Тимчик дівся ?
    Травма.
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 26.04.2022 21:30
    -2
    Непогано нас динамівці розігріли перед матчем Ман Сіті-Реал. Красунчики!!!!
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