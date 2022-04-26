Дубль Ваната. Динамо переиграло Боруссию Д в благотворительном матче

26 апреля в рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» сыграло с дортмундской «Боруссией».

Игра, которая состоялась в Дортмунде, завершилась победой киевлян со счетом 3:2.

За дортмундскую команду в самом начале игры голевую передачу отдал лидер нападения Эрлинг Холанд.

Подопечные Мирчи Луческу трижды отличились в первом тайме. Два гола забил Владислав Ванат. Кроме того, гол-шедевр навесным ударом в дальний угол забил Виталий Буяльский.

По одному пенальти не были реализованы каждой командой. У киевлян Николай Шапаренко не сумел с точки переиграть голкипера.

Все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

28 апреля киевляне в очередном матче своего турне сыграют против «Динамо» Загреб в Хорватии.

Благотворительный матч

26 апреля, Дортмунд (Германия), стадион «Сигнал Идуна Парк»

Боруссия Д (Германия) – Динамо Киев (Украина) – 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35.

Нереализованные пенальти: Рейниер, 54 – Шапаренко, 17.

Боруссия Д (старт): 35. Хитц – 37. Семич, 34. Понграчич, 16. Аканжи, 14. Шульц – 23. Джан, 44. Ферай, 49. Тац, 11. Ройс (К), 43. Байно-Гиттенс – 9. Холанд.

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 74) – 20. Караваев (8. Шепелев, 74), 4. Попов, 25. Забарный (34. Сирота, 66), 44. Дубинчак (14. Вивчаренко, 46) – 5. Сидорчук (18. Андриевский, 66), 10. Шапаренко, 29. Буяльський (19. Гармаш, 74), 99. Антюх (41. Кравченко, 46) – 9. Довбик (28. Кулач, 74), 17. Ванат.