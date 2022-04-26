Довбик в основе. Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Боруссией

Во вторник, 26 апреля, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против немецкой «Боруссии» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Довбик, Ванат.
Unsere Start-1️⃣1️⃣ für das Benefizspiel!#BorussiaVerbindet #StandWithUkraine pic.twitter.com/uXH7Aradby— Borussia Dortmund (@BVB) April 26, 2022
Источник — ФК Динамо Киев
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