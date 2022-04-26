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Динамо Киев
26.04.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Довбик в основе. Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Боруссией

В нападении будет экспериментальное трио

  • 26.04.2022 18:12
  • 986 просмотров
  • 2 комментария
Довбик в основе. Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Боруссией
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 26 апреля, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против немецкой «Боруссии» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Довбик, Ванат.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sahka1981, 26.04.2022 18:27
    +1
    Ройс, Холанд, досить неочікувано.
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    online
    AK.228, 26.04.2022 18:28
    -1
    А хто третій!?
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