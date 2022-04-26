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Боруссия Д
2 : 3
Динамо Киев
26.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д – Динамо – 2:3. Шедевр Буяльского. Видео голов и обзор матча

В благотворительном матче в Дортмунде не были реализованы два пенальти

  • 26.04.2022 21:30
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Боруссия Д – Динамо – 2:3. Шедевр Буяльского. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

26 апреля в рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» сыграло с дортмундской «Боруссией». Игра, которая состоялась в Дортмунде, завершилась победой киевлян со счетом 3:2.

За дортмундскую команду в самом начале игры голевую передачу отдал лидер нападения Эрлинг Холанд.  Подопечные Мирчи Луческу трижды отличились в первом тайме. Два гола забил Владислав Ванат. Кроме того, гол-шедевр навесным ударом в дальний угол забил Виталий Буяльский. По одному пенальти не были реализованы каждой командой. У киевлян Николай Шапаренко не сумел с точки переиграть голкипера.

Благотворительный матч

26 апреля, Дортмунд (Германия), стадион «Сигнал Идуна Парк»

Боруссия Д (Германия) – Динамо Киев (Украина) – 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35.

Нереализованные пенальти: Рейниер, 54 – Шапаренко, 17.

Полная видеозапись матча

Выход команд на поле

ГОЛ! 1:0. Байно-Гиттенс, 4 мин (ассист – Холанд)

ГОЛ! 1:1. Буяльский, 9 мин.

ГОЛ! 1:2. Ванат, 11 мин.

ГОЛ! 1:3. Ванат, 35 мин.

Бущан взял пенальти, 54 мин.

ГОЛ! 2:3. Роте, 65 мин.

Удивительный промах Кулача, 82 мин.

Душевные аплодисменты после матча

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Том Роте (Боруссия Д).
35' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
11' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
9' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
4' ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).

Источник — Sport.ua

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