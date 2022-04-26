26 апреля в рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» сыграло с дортмундской «Боруссией». Игра, которая состоялась в Дортмунде, завершилась победой киевлян со счетом 3:2.
За дортмундскую команду в самом начале игры голевую передачу отдал лидер нападения Эрлинг Холанд. Подопечные Мирчи Луческу трижды отличились в первом тайме. Два гола забил Владислав Ванат. Кроме того, гол-шедевр навесным ударом в дальний угол забил Виталий Буяльский. По одному пенальти не были реализованы каждой командой. У киевлян Николай Шапаренко не сумел с точки переиграть голкипера.
Благотворительный матч
26 апреля, Дортмунд (Германия), стадион «Сигнал Идуна Парк»
Боруссия Д (Германия) – Динамо Киев (Украина) – 2:3
Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35.
Нереализованные пенальти: Рейниер, 54 – Шапаренко, 17.
Полная видеозапись матча
Выход команд на поле
ГОЛ! 1:0. Байно-Гиттенс, 4 мин (ассист – Холанд)
ГОЛ! 1:1. Буяльский, 9 мин.
ГОЛ! 1:2. Ванат, 11 мин.
ГОЛ! 1:3. Ванат, 35 мин.
Бущан взял пенальти, 54 мин.
ГОЛ! 2:3. Роте, 65 мин.
Удивительный промах Кулача, 82 мин.
Душевные аплодисменты после матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Том Роте (Боруссия Д).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
Источник — Sport.ua
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