ФОТО. Матч за мир. Суркисы посетили игру Динамо с Боруссией Д в Германии

Во вторник, 26 апреля, киевское «Динамо» провело четвертый поединок в рамках благотворительного турне «Матч за Мир! Остановим Войну!» («Match for Peace! Stop the War!»), в котором встретилось с грандом немецкого футбола – 8-кратным чемпионом страны – дортмундской «Боруссией».

Украинцы победили со счетом 3:2, а забитыми мячами отличились Буяльский и Ванат (дважды). На матче присутствовали президент «Динамо» Игорь Суркис и почетный член УЕФА Григорий Суркис. Эмоциональный матч динамовцев против дортмундской «Боруссии» стал настоящим подарком для болельщиков. Тысячи из них посетили поединок на Сигнал Идуна Парк, сотни тысяч смотрели этот результативный матч по различным ТВ- и Youtube-каналам.

Организация поединка была на высочайшем уровне. Совместные усилия немецкой и украинской сторон дали свои плоды - внушительная аудитория на стадионе, великолепная атмосфера на трибунах, мощный сигнал для всего футбольного мира. После окончания поединка игроки обеих команд еще долго приветствовали болельщиков и не уходили с поля. А после того, как футболисты отправились в раздевалку, к игрокам и тренерскому штабу «Боруссии» со словами благодарности пришла динамовская делегация.

Президент клуба Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис посетили раздевалку Боруссии и поблагодарили хозяев этого футбольного праздника. Григорий Суркис сказал: «Поддержка друзей и партнеров помогает нашей стране в это тяжелое время. Это не просто война Украины и россии, это война российской федерации против всего цивилизованного мира. Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу страну и помогает Украине в ее борьбе».

Президент Динамо Игорь Суркис отметил потрясающую обстановку на трибунах, отношение немецкой стороны к украинцам и пригласил Боруссию сыграть матч в Киеве на НСК Олимпийский: «После победы Украины в этой войне мы хотим видеть «Боруссию» в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, который протянул руку помощи украинцам».

С продажи билетов и донатов от болельщиков и зрителей, поступавших в течение телевизионной трансляции, удалось собрать 400 тысяч евро. Эти средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором и на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением российской федерации на территорию Украины.

В частности, финансы будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, а также на обеспечение их лекарствами, медикаментами, товарами первой необходимости, и так далее.

ФОТО. Матч за мир. Суркисы посетили игру Динамо с Боруссией Д в Германии