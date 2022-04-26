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Новый сезон УПЛ: участвовать смогут клубы, пережившие войну

Сколько клубов захотят играть в элите?

  • 26.04.2022 16:20
  • 1456 просмотров
  • 1 комментарий
Новый сезон УПЛ: участвовать смогут клубы, пережившие войну
© upl.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на сезон УПЛ 2022/23 смогут заявиться все клубы элиты, которые выживут по итогам войны и захотят участвовать.

По спортивному принципу никто своего места не лишится. Пока нет понимания, сколько клубов сможет продолжить существование.

Что касается Первой лиги, то вопрос того, сколько клубов могут повыситься в классе, будет решаться на заседании 25 мая.

Однако все параметры и сам старт сезона 2022/23 зависит от завершения войны.

Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
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    Олег Прок, 26.04.2022 16:46
    +2
    А вот тут уже начинаются двойные стандарты. Вы только чемпионство определяли по 18 турам? Почему никто не вылетает? Первоочередное право участвовать в УПЛ теперь должно быть у первых команд первой лиги. Хитрожопая федерация опять что-то мутит.
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