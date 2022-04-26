Новый сезон УПЛ: участвовать смогут клубы, пережившие войну

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на сезон УПЛ 2022/23 смогут заявиться все клубы элиты, которые выживут по итогам войны и захотят участвовать.
По спортивному принципу никто своего места не лишится. Пока нет понимания, сколько клубов сможет продолжить существование.
Что касается Первой лиги, то вопрос того, сколько клубов могут повыситься в классе, будет решаться на заседании 25 мая.
Однако все параметры и сам старт сезона 2022/23 зависит от завершения войны.
Источник — Telegram
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