Таблицу УПЛ зафиксируют по результатам 18 тура, Кубок Украины не доиграют

ОБНОВЛЕНО. Информацию о том, что таблица зафиксирована на дату 24 февраля, подтвердил официальный сайт УПЛ.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, на сегодняшнем заседании клубов УПЛ было решено финальную таблицу чемпионата УПЛ 2021/22 считать по 18-му туру.
Это значит, что лидером останется «Шахтер» с перевесом в 2 пункта. Сообщается, что «за» проголосовали все клубы, включая «Динамо». Награждать призеров не будут.
Решение должен утвердить исполком УАФ.
Розыгрыш Кубка Украины, вероятно, будет аннулирован. Что касается еврокубков нового сезона, то в УЕФА планируют подать заявки «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».
Судьба сезона 2022/23 под вопросом и зависит от завершения войны.
Источник — Telegram
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Только победитель регулярного неоконченного чемпионата. Без награждения, но с путёвками в соответствующие лиги УЕФА. имхо
что за бред ты пишешь ? покади мне ссылку на статут УЕФА где это указано
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Эредивизи 2019/2020 (нидерл. Eredivisie 2019/2020) — 64-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 2 августа 2019 года, завершение планировалось на 10 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир из-за был сначала приостановлен, а затем полностью отменён. В недоигранном чемпионате не был определён чемпион, однако произошло распределение команд в еврокубки на сезон 2020/2021.
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Вот как делают по спортивному принципу , а не там где глава федерации - ручной работник хозяина одного из клубов
Але, враховуючи, що обидві команди в закордонних турне, то могли провести якийсь аналог "золотого" матчу, хоча б щоб потішити вболівальників.
ну і в плані участі в єврокубках, то там різниця мінімальна, вже і чемпіон змушений буде пробиватись крізь сито кваліфікацї
мы обсуждаем итоги недоигранноо чемпионата? вот давай это и обсуждать
Только победитель регулярного неоконченного чемпионата. Без награждения, но с путёвками в соответствующие лиги УЕФА. имхо
как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
что за бред ты пишешь ? покади мне ссылку на статут УЕФА где это указано
---------------------------------
Эредивизи 2019/2020 (нидерл. Eredivisie 2019/2020) — 64-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 2 августа 2019 года, завершение планировалось на 10 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир из-за был сначала приостановлен, а затем полностью отменён. В недоигранном чемпионате не был определён чемпион, однако произошло распределение команд в еврокубки на сезон 2020/2021.
-----
Вот как делают по спортивному принципу , а не там где глава федерации - ручной работник хозяина одного из клубов
Ну і тут ще інше важливо - якщо Суркіси та Ахмєтов вирішать припинити фінансувати клуби то вони взагалі не будуть ніде грати.
как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
как не в пользу - так вы понимаете особая ситуация и т д - именно так было с заявкой домашних арен, места дислокации и прописки клуба , спонсора чье лого должно быть на футболках и т д
зачем фарс с чемпионством ?
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На 90 % уверен ,что предложи Динамо сыграть золотой матч - Шахтер бы отказался
и почему когда голландцы признали чемпионат не состоявшимся а просто распределили места для еврокубков , никто ничего не оспаривал ?
а у нас кто будет ? Бельгия или Швейцария которы за нами идут ? зачем им это ? на какие статуты регламента они будут ссылаться ?
как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
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