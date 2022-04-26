Таблицу УПЛ зафиксируют по результатам 18 тура, Кубок Украины не доиграют

ОБНОВЛЕНО. Информацию о том, что таблица зафиксирована на дату 24 февраля, подтвердил официальный сайт УПЛ.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на сегодняшнем заседании клубов УПЛ было решено финальную таблицу чемпионата УПЛ 2021/22 считать по 18-му туру.

Это значит, что лидером останется «Шахтер» с перевесом в 2 пункта. Сообщается, что «за» проголосовали все клубы, включая «Динамо». Награждать призеров не будут.

Решение должен утвердить исполком УАФ.

Розыгрыш Кубка Украины, вероятно, будет аннулирован. Что касается еврокубков нового сезона, то в УЕФА планируют подать заявки «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».

Судьба сезона 2022/23 под вопросом и зависит от завершения войны.