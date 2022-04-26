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Таблицу УПЛ зафиксируют по результатам 18 тура, Кубок Украины не доиграют

Даже «Динамо» проголосовало за

  • 26.04.2022 15:36
  • 4979 просмотров
  • 27 комментариев
Таблицу УПЛ зафиксируют по результатам 18 тура, Кубок Украины не доиграют
© shakhtar.com

ОБНОВЛЕНО. Информацию о том, что таблица зафиксирована на дату 24 февраля, подтвердил официальный сайт УПЛ.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на сегодняшнем заседании клубов УПЛ было решено финальную таблицу чемпионата УПЛ 2021/22 считать по 18-му туру.

Это значит, что лидером останется «Шахтер» с перевесом в 2 пункта. Сообщается, что «за» проголосовали все клубы, включая «Динамо». Награждать призеров не будут.

Решение должен утвердить исполком УАФ.

Розыгрыш Кубка Украины, вероятно, будет аннулирован. Что касается еврокубков нового сезона, то в УЕФА планируют подать заявки «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».

Судьба сезона 2022/23 под вопросом и зависит от завершения войны.

Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 26.04.2022 15:52
    +15
    Не может быть чемпиона при неоконченном чемпионате.
    Только победитель регулярного неоконченного чемпионата. Без награждения, но с путёвками в соответствующие лиги УЕФА. имхо
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    online
    Алекс Морган, 26.04.2022 16:22 (изменен)
    +4
    Не думаю, що Шахтар візьме ці медалі а от першу путівку надати йому
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    online
    serge_kr, 26.04.2022 16:01
    +4
    FunnyCat_____, 26.04.2022 15:57
    потому что он и близко не заслужил это звание, как и ДК
    что за бред ты пишешь ? покади мне ссылку на статут УЕФА где это указано
    ---------------------------------
    Эредивизи 2019/2020 (нидерл. Eredivisie 2019/2020) — 64-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 2 августа 2019 года, завершение планировалось на 10 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир из-за был сначала приостановлен, а затем полностью отменён. В недоигранном чемпионате не был определён чемпион, однако произошло распределение команд в еврокубки на сезон 2020/2021.
    -----
    Вот как делают по спортивному принципу , а не там где глава федерации - ручной работник хозяина одного из клубов
    Чемпионат завершили досрочно по понятным причинам, доиграть его уже нету времени и возможностей, по очкам распределили места, что не так? или тебе обидно что Шахтер в этой ситуации стал выше ДК, это сейчас вообще не имеет никакого значение, тем более само ДК проголосовало за!
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    online
    shoko, 26.04.2022 16:53
    +3
    Ви звернули увагу на те що уся дискусыя ведеться навколо можливого !"обрізанного" 18-ти турового чемпіонства ШД.. Мабуть про третє місце і про місця в Єврокубках питань ні у кого нема? зразу видно заангажованність та напрвленність коментарів..і ще оці цікаві в стилі "если не нам, так не доставайся ты никому" смішні хлопи розуміємо,їм потрібно правильно відпрацювати свій кусок хліба у цей важкий час ;)
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    online
    Олег Прок, 26.04.2022 15:58
    +2
    serge_kr, 26.04.2022 15:53
    почему он должен отказываться? Ты хоть понимаешь что для того чтобы иметь возможность играть в ЛЧ Динамо и Шахтеру должен быть закончен официально чемпионат?!
    Во время пандемии чемпионат Нидерландов официально не закончился, а в еврокубки попали по текущей таблице. В первом дивизионе у них была команда(название не вспомню), которая уверенно выиграла путевку в высшую лигу, но не попала туда. Подобная ситуация была в Турции. Но там команды с первого дивизиона поднялись, а с вышки не вылетели и в следующем сезоне больше 20-ти команд у них играло.
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    online
    serge_kr, 26.04.2022 15:53
    +2
    FunnyCat_____, 26.04.2022 15:47
    ну если у Шахтера есть хоть капля достоинства он откажется от такого "чемпионства"
    почему он должен отказываться? Ты хоть понимаешь что для того чтобы иметь возможность играть в ЛЧ Динамо и Шахтеру должен быть закончен официально чемпионат?!
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    online
    nick07, 26.04.2022 17:06
    +1
    в принципі, якщо ДК за та ке рішення, то воно прийнятне.
    Але, враховуючи, що обидві команди в закордонних турне, то могли провести якийсь аналог "золотого" матчу, хоча б щоб потішити вболівальників.
    ну і в плані участі в єврокубках, то там різниця мінімальна, вже і чемпіон змушений буде пробиватись крізь сито кваліфікацї
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    online
    leccinum, 26.04.2022 17:04
    +1
    one l2, 26.04.2022 17:00
    А что в регламенте говорится о клубе который лишился 99% игроков основы ?
    не занимайся словоблудием. и не уводи дискеуссию х.. знает куда
    мы обсуждаем итоги недоигранноо чемпионата? вот давай это и обсуждать
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    online
    leccinum, 26.04.2022 16:58
    +1
    Ivan Vismutenko, 26.04.2022 15:52
    Не может быть чемпиона при неоконченном чемпионате.
    Только победитель регулярного неоконченного чемпионата. Без награждения, но с путёвками в соответствующие лиги УЕФА. имхо
    может. читай регламент премьер-лиги
    как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
    Ссылка
    online
    axylinam, 26.04.2022 16:47
    +1
    Шахтёру нужно выдать обрезанные почти на половину золотые медали с надписью чемпионы 18 туров
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    online
    Олег Прок, 26.04.2022 16:41
    +1
    shoko, 26.04.2022 16:37
    Мне честно говоря плевать кто стал чемпионом конкретно в этом Чемпионате. И я прекрасно понимаю, что те же люди будь-то противоположное распределение клбов с пеной у рта доказывали-бы друг другу - только обратные точки зрения. Динамовцы бы доказывали справедливость,а шахтари - несправедливость. Я не буду сейчас расказывать про регламент и прочее и прочее. Когда при власти были Суркисы они успешно ложили на регламент и даже рисовали забитые голы соперникам ДК,как в ситуации в игре с Металлургом Зап,когда рулили донецкие они также успешно переняли эти традиции и обходили острые углы ложив на регламент. Сейчас ситуация в другом.Мы прекрасно понимаем,что помимо друзей - есть куча стервятников, которые с удовольствием в судах готовы оспаривать присутствие наших клубов в Еврокубках в следуещем сезоне наложив свою лапу на призовые.Так вот.чтобы избежать подобного развития событий правильно было бы именно признать Чемпионат окончившимся, в максимально приближенном с регламентом турнира варианте. Тогда все эти вопросы с несогласием и т.. других футбольных ассоциаций будут отметены в зародыше.
    Во время пандемии, в Нидерландах, шикарно закончили чемпионат без чемпиона и без вылетающих команд. В еврокубки попадали по местам, которые клубы занимали на момент остановки чемпионата. В чем проблема?
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    online
    shoko, 26.04.2022 16:37
    +1
    FunnyCat_____, 26.04.2022 15:57
    потому что он и близко не заслужил это звание, как и ДК
    что за бред ты пишешь ? покади мне ссылку на статут УЕФА где это указано
    ---------------------------------
    Эредивизи 2019/2020 (нидерл. Eredivisie 2019/2020) — 64-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 2 августа 2019 года, завершение планировалось на 10 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир из-за был сначала приостановлен, а затем полностью отменён. В недоигранном чемпионате не был определён чемпион, однако произошло распределение команд в еврокубки на сезон 2020/2021.
    -----
    Вот как делают по спортивному принципу , а не там где глава федерации - ручной работник хозяина одного из клубов
    Мне честно говоря плевать кто стал чемпионом конкретно в этом Чемпионате. И я прекрасно понимаю, что те же люди будь-то противоположное распределение клбов с пеной у рта доказывали-бы друг другу - только обратные точки зрения. Динамовцы бы доказывали справедливость,а шахтари - несправедливость. Я не буду сейчас расказывать про регламент и прочее и прочее. Когда при власти были Суркисы они успешно ложили на регламент и даже рисовали забитые голы соперникам ДК,как в ситуации в игре с Металлургом Зап,когда рулили донецкие они также успешно переняли эти традиции и обходили острые углы ложив на регламент. Сейчас ситуация в другом.Мы прекрасно понимаем,что помимо друзей - есть куча стервятников, которые с удовольствием в судах готовы оспаривать присутствие наших клубов в Еврокубках в следуещем сезоне наложив свою лапу на призовые.Так вот.чтобы избежать подобного развития событий правильно было бы именно признать Чемпионат окончившимся, в максимально приближенном с регламентом турнира варианте. Тогда все эти вопросы с несогласием и т.. других футбольных ассоциаций будут отметены в зародыше.
    Ссылка
    online
    nick07, 26.04.2022 17:11
    0
    kadaad ., 26.04.2022 16:51
    Как Шахтер будет играть в ЛЧ с нынешним составом!? Всем в группе по 5:0, а то и больше влетит?
    так в групу ще потрапити потрібно, і ШД, і ДК тепер будуть пробиватись через кваліфікаційний раунд.
    Ну і тут ще інше важливо - якщо Суркіси та Ахмєтов вирішать припинити фінансувати клуби то вони взагалі не будуть ніде грати.
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    online
    Олег Прок, 26.04.2022 17:01
    0
    leccinum, 26.04.2022 16:58
    может. читай регламент премьер-лиги
    как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
    И что там написано, что чемпион такая-то команда, но никто не вылетает и кубок, который даёт право играть в еврокубках можно отменять??? Там так написано?
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    online
    FunnyCat_____, 26.04.2022 17:02 (изменен)
    -1
    leccinum, 26.04.2022 16:58
    может. читай регламент премьер-лиги
    как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
    ну как касается дело в пользу Шахтера. - так всем чтить регламент
    как не в пользу - так вы понимаете особая ситуация и т д - именно так было с заявкой домашних арен, места дислокации и прописки клуба , спонсора чье лого должно быть на футболках и т д
    Ссылка
    online
    easterly, 26.04.2022 16:51
    -1
    FunnyCat_____, 26.04.2022 16:04
    так никто никто доигрывать и не просит не до футбола сейчас , я тебе ниже скинул как цивилизованным методом делают когда случается ситуация с невозможностью доиграть сезон
    зачем фарс с чемпионством ?
    ------
    На 90 % уверен ,что предложи Динамо сыграть золотой матч - Шахтер бы отказался
    100500%
    Ссылка
    online
    K 12, 26.04.2022 16:18
    -1
    Можно было дать им сыграть 1 матч ,ведь оба клуба за пределами Украины и вполне достаточно было определить между собой кто чемпион.
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 26.04.2022 16:05
    -1
    serge_kr, 26.04.2022 16:01
    Чемпионат завершили досрочно по понятным причинам, доиграть его уже нету времени и возможностей, по очкам распределили места, что не так? или тебе обидно что Шахтер в этой ситуации стал выше ДК, это сейчас вообще не имеет никакого значение, тем более само ДК проголосовало за!
    До тебя не доходит почему киевляне проголосовали ЗА? Теперь ждём реакцию донецких.....
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 26.04.2022 17:00
    -2
    shoko, 26.04.2022 16:37
    Мне честно говоря плевать кто стал чемпионом конкретно в этом Чемпионате. И я прекрасно понимаю, что те же люди будь-то противоположное распределение клбов с пеной у рта доказывали-бы друг другу - только обратные точки зрения. Динамовцы бы доказывали справедливость,а шахтари - несправедливость. Я не буду сейчас расказывать про регламент и прочее и прочее. Когда при власти были Суркисы они успешно ложили на регламент и даже рисовали забитые голы соперникам ДК,как в ситуации в игре с Металлургом Зап,когда рулили донецкие они также успешно переняли эти традиции и обходили острые углы ложив на регламент. Сейчас ситуация в другом.Мы прекрасно понимаем,что помимо друзей - есть куча стервятников, которые с удовольствием в судах готовы оспаривать присутствие наших клубов в Еврокубках в следуещем сезоне наложив свою лапу на призовые.Так вот.чтобы избежать подобного развития событий правильно было бы именно признать Чемпионат окончившимся, в максимально приближенном с регламентом турнира варианте. Тогда все эти вопросы с несогласием и т.. других футбольных ассоциаций будут отметены в зародыше.
    кто будет оспаривать , конкретно ?
    и почему когда голландцы признали чемпионат не состоявшимся а просто распределили места для еврокубков , никто ничего не оспаривал ?
    а у нас кто будет ? Бельгия или Швейцария которы за нами идут ? зачем им это ? на какие статуты регламента они будут ссылаться ?
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    online
    one l2, 26.04.2022 17:00
    -2
    leccinum, 26.04.2022 16:58
    может. читай регламент премьер-лиги
    как болельщик Динамо, как бы мне ни прискорбно, должен заметить - все честно.
    А что в регламенте говорится о клубе который лишился 99% игроков основы ?
    Ссылка
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